Обманула смерть. Синяя акула чудесным образом выжила, когда ее голову пронзил "меч"

Исследователи обнаружили, что в черепе животного застрял клюв меч-рыбы, но это не повлияло на ее жизнь.

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Океан покрывает больше 75% поверхности планеты и является домом для огромного количества животных. Некоторые из них живут в мире, а другие строят свои отношения в формате "жертва-хищник". Недавно рыболовная бригада на юге Албании поймала синюю акулу, которая, похоже, сумела обмануть смерть, пишет IFLScience.

Рыболовы занимались выловом тунца, когда неожиданно поймали синюю акулу (Prionace glauca), голова которой была пронзена меч-рыбой. Тело животного осмотрели и на нем не было свежих ран, а желудок был заполнен едой — это указывает на то, что акуле удалось выжить даже после такой тяжелой травмы.

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Исследователи осмотрели тело акулы и обнаружили, что в ее черепе застрял клюв меч-рыбы, известный как рострум, длина которого составляла 18,6 сантиметра. Считается, что это первый случай в мире, когда акуле удалось выжить после получения такой травмы.

Синие акулы, как и меч-рыбы (Xiphias gladius), считаются оппортунистическими хищниками — они часто обитают в одних и тех же водах. Простыми словами, порой этим видам приходится конкурировать за еду и территорию, а в некоторых случаях даже охотиться друг на друга. Ученые считают, что такое противостояние в конечном итоге может привести к конфликту со смертельным исходом, в особенности, если один из участников стычки вооружен "мечом".

На сегодняшний день было задокументировано 8 случаев, когда синие акулы были пронзены меч-рыбой. Однако они не единственные, кто может пострадать от меченосцев, ранее ученые также зафиксировали нападение рыбы-меч на акулу-лисицу и короткоплавниковую мако.

Известно, что меченосцы используют свой клюв для питания, защиты и гидродинамики, а потому он является важным для выживания орудием. Однако все эти действия могут привести к его повреждению — это станет существенным препятствием для выживания рыбы, впрочем, не всегда фатальным. Ученым известны случаи, когда рыба-меч с поврежденным или отсутствующим клювом все еще могла жить.

Увы, науке меньше известно об акулах, которые вступаю в схватку с меч-рыбой. Во всех предыдущих случаях, когда исследователи наблюдали нечто похожее, акулам не удавалось выжить. Поэтому новый случай считается таким особенным.

По словам соавтора исследования, Андрея Гаича из исследовательского центра Sharklab ADRIA в Албании, он был поражен, когда заметил, что в черепе акулы застрял клюв меч-акулы. За годы своей работы доктор Гаич провел десятки вскрытий акул, но никогда не видел ничего подобного. Обычно в подобных ситуациях ученые пытаются спасти акул и выпустить в естественную среду обитания, но синяя акула умерла до того, как ее успели реанимировать.

Ученые отмечают, что вес синей акулы достигал 275 сантиметров, а весила она около 44 килограммов, что довольно мало в сравнении с меч-рыбой. Для сравнения, взрослые особи меч-рыбы могут вырастать до 455 сантиметров, а их вес порой достигает 650 килограммов. Учитывая такие различия в размерах, странно, что два этих вида столкнулись, но ученые считают, что на то могло быть несколько причин.

Гаич отмечает, что в большинстве подобных ситуаций меч-рыбы пронизывали головы акул или около того. Известно, что синие акулы едят меч-рыбу в некоторых частях мира, так что это могла быть неудачная атака. В качестве альтернативы, два животных могли конкурировать за одну и ту же добычу и столкнуться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.