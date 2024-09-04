Убийство в Атлантическом океане. Нечто огромное проглотило беременную акулу: ученые знают, что это

Научная детективная работа раскрывает поистине ужасающий случай нападения крупных акул на себе подобных в водах Бермудских островов.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них весьма безобидны, тогда как другие считаются самыми грозными хищниками на Земле. Новая научная работа ученых должна была быть наблюдательной, но оказалась детективной — команда распутала убийство беременной самки акулы в океане, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, морского биолога из Университета штата Аризона Брук Андерсон, в ходе исследования они установили на атлантическую сельдяную акулу (Lamna nasus) специальную метку, которая отслеживала ее передвижения, а также температуру и глубину воды, где она плавала. Отметим, что атлантические сельдяные акулы широко распространены по всему миру, однако их количество резко сокращается из-за чрезмерного вылова и коммерческой рыбалки.

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В результате ученые пытаются узнать больше о представителях этого вида, чтобы понять, как их защитить. Специальная метка устанавливается на плавнике акулы, собирает данные о ее передвижении, а со временем самостоятельно отсоединяется от тела акулы. После этого она поднимается на поверхность океана, передавая ученым собранные данные и данные о своем местонахождении.

Карта, показывающая, где была помечена сельдевая акула, одиночный сигнал от метки finmount 12 ноября 2020 года и где оказалась отсоединяемая метка Фото: Brooke Anderson

Ученые наблюдали за беременной самкой атлантической сельдевой акулы длиной 2,23 метра — она была помечена 28 октября 2020 года, а 3 апреля 2021 года ученые начали получать данные со всплывающей метки. Полученные данные казались странными: до 24 марта 2021 года сельдевая акула вела себя нормально — с конца декабря проводила время в северной части Атлантического океана, ныряя ночью на глубину от 100 до 200 метров, а днем — от 600 до 800 метров при температуре от 6,4 до 23,52 градуса по Цельсию; уже 24 марта метка фиксировала похожие диапазоны глубины — от 150 до 600 метров, но температура была значительно выше, примерно на 5 градусов в сравнении с окружающими водами.

Исследователи не понимали, что происходит, а затем пришли к выводу, что единственным логичным объяснением ситуации является убийство атлантической сельдевой акулы. Предполагается, что она была съедена более крупным хищником, вероятно, большой белой акулой (Carcharodon carcharias) или короткоплавниковой акулой мако (Isurus oxyrinchus). Оба этих вида являются частично эндотермическими — то есть, движение их мышц генерирует тепло, когда акула плывет.

Предполагается, что метка слежения некоторое время находилась в пищеварительном тракте хищника, а затем была выведена и поднялась на поверхность океана, где через 3,5 дня начала передавать сигнал ученым. По словам Андерсон, крайне маловероятно, что повышение температуры, зафиксированное меткой, было вызвано перемещением акулы в более теплые воды. По крайней мере, к такому выводу пришли ученые, изучив все полученные данные.

График, показывающий странное повышение температуры 24 марта Фото: Brooke Anderson

Все эти данные указывают на то, что хищничество среди крупных акул — ученым и ранее это было известно, однако новое наблюдение стало первым подтвержденным фактом относительно сельдевых акул. Ситуация становится еще более трагичной от того, что самка была беременна.

Атлантические сельдевые акулы вырастают до 3,7 метра и могут весить до 230 килограммов, их продолжительность жизни достаточно велика — до нескольких десятилетий. Но, как и другие сельдевая акулы, они яйцекладущие, что означает, что их детеныши сначала вынашиваются в яйцах внутри своих матерей, прежде чем вылупляются, все еще в утробе матери, чтобы завершить беременность. Они рождаются живыми примерно через восемь или девять месяцев.

Самки сельдевых акул начинают размножаться лишь в возрасте около 13 лет, а затем рождают до четырех детенышей ежегодно или раз в два года. Этот медленный репродуктивный цикл делает их особенно уязвимыми к сокращению популяции, особенно при столкновении с многочисленными угрозами.

Андерсон также считает, что такое поведение, вероятно, вовсе не является новым, однако ранее у нас попросту не было инструментов, которые позволили бы нам заметить это.

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