Наперегонки со смертью: ученые представили новый метод спасения жизни при нападении акулы

Акулы являются смертоносными хищниками, нападающими на людей не так часто. Но те, кому не посчастливилось с ними повстречаться, имеют все шансы не пережить это. Однако недавно ученые разработали новый метод лечения, который должен повысить выживаемость.

За последние два десятилетия число нападений акул в мире увеличилось на 23%, что создает новые проблемы для систем здравоохранения, призванных реагировать на подобные чрезвычайные ситуации, которые часто заканчиваются смертью. В недавнем исследовании ученые предложили новый комплексный протокол лечения, направленный на снижение уровня смертности и удовлетворение многогранных медицинских потребностей пострадавших, пишет ScienceBlog.

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Исследование, проведенное под руководством Мэтью Левенсона из программы подготовки ассистентов врача Университета Канисиус и опубликованное в журнале Open Journal of Emergency Medicine, выявило существенные недостатки в существующих системах реагирования. Изучив 463 источника, Левенсон обнаружил, что отсутствие стандартизированных протоколов оказания доврачебной помощи делает пострадавших особенно уязвимыми перед угрожающими жизни осложнениями, такими как гиповолемический шок и сильная кровопотеря.

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Эти недостатки особенно сказываются в "золотой час", когда своевременное вмешательство с наибольшей вероятностью может спасти жизнь. Центральным элементом исследования является внедрение протокола SHARC — специализированной системы для служб скорой медицинской помощи. Этот протокол определяет критерии переливания цельной крови в полевых условиях — потенциально спасительную меру, которая активируется, когда у пострадавших наблюдается систолическое артериальное давление ниже 90 или сильное кровотечение.

Сосредоточившись на немедленном замещении крови, протокол напрямую решает одну из основных причин смерти при нападении акул — обескровливание. В исследовании также рассматриваются часто упускаемые из виду риски, такие как бактериальные инфекции, переносимые по морю такими видами, как Vibrio. Эти инфекции, на которые часто не обращают внимания при стандартной травматологической помощи, представляют собой серьезную угрозу для выздоровления жертв в долгосрочной перспективе. Однако протокол SHARC предусматривает назначение антибиотиков в сочетании с ципрофлоксацином или моксифлоксацином, цефалоспорином третьего поколения и доксициклином, чтобы снизить эти риски. Такой проактивный подход обеспечивает лечение инфекций наряду с лечением физических травм.

Помимо физических, исследование подчеркивает необходимость включения психологической поддержки в процесс восстановления. У жертв нападения акул высока вероятность развития посттравматического стрессового расстройства, тревоги и депрессии. Протокол Левенсона предусматривает проведение психологических обследований сразу после инцидента и через три месяца после выписки, что является значительным шагом вперед в решении проблем психического здоровья, которые часто следуют за такими травматическими событиями.

Этот комплексный протокол может стать мировым стандартом в борьбе с нападением акул. Охватывая неотложные медицинские нужды, риски заражения и долгосрочную психологическую помощь, он может значительно улучшить показатели выживаемости и восстановления тысяч людей. Для медицинских работников и политиков протокол SHARC предлагает четкий путь к более эффективному и сострадательному уходу за жертвами нападения акул, заявили авторы.

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