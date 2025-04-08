Самый особенный кит в океане: ученые никогда прежде не встречали такого морского гиганта (фото)

Впервые в истории исследователи обнаружили интерсексуального южного гладкого кита — он был найден благодаря образцам кожи морских гигантов, взятых еще 36 лет назад с помощью специального арбалета.

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Об этом пишет IFLScience.

В 1989 году группа исследователей, вооруженная специальными арбалетами, собрала образцы кожи китов, которые спустя более 30 лет привели к невероятному открытию. По словам автора исследования, Карла Кроссмана из Университета Святой Марии в Канаде, образцы кожи морских гигантов были получены от южных гладких китов (Eubalaena australis).

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Теперь ученые получи возможность проанализировать гены образцов и обнаружили то, о чем наука никогда раньше не знала у этого вида. Как и у людей, хромосомы китов чаще всего выражают либо XX, либо XY для женского или мужского пола соответственно. Однако один образец кожи кита привлек внимание ученых.

Этот образец кита был помечен как Eau10b и имел молекулярные маркеры, указывающие на то, что животное имело XX в первоначальных тестах — то есть было самкой. Однако далее, что-то вроде гена Y-области определения пола (или SRY) внесло путаницу в работу, поскольку он существует только на хромосоме Y, и все же при дальнейшем тестировании Eau10b оказался положительным на него. Это указывает на то, что Eau10b попадает в категорию XX.

Команда провела генетическое тестирование, в том числе и анализ других маркеров — результаты подтвердили, что Eau10b имеет как X, так и Y-хромосому, что указывает на расположение XXY. Отметим, что это пример того, что известно науке как анеуплоидия половых хромосом: когда особь выражает нетипичное количество половых хромосом. Однако это первый случай в истории науки, когда ученые обнаружили нечто подобное среди южных гладких китов.

Фактически тот же процесс, который создает особь XXY, может также создавать XXX или XYY. Это происходит, когда дополнительная копия дублированной хромосомы эффективно проникает во время деления клетки. Предполагается, что это также может оказывать косвенный эффект на статус фертильности животного.

Анеуплоидия половых хромосом может повлиять на фертильность человека Фото: Shutterstock

Ученые отмечают, что обнаружение анеуплоидии может быть сложным у любого животного, поскольку хромосомная комбинация не обязательно дает очевидные признаки. У людей это известно как синдром Клайнфельтера — определенное хромосомное расстройство, которое характеризуется наличием дополнительной X-хромосомы.

Отметим, что это одно из многих отклонений от XX или XY, которые могут подпадать под общий термин интерсекс, и оно может оставаться незамеченным даже после наступления половой зрелости. По словам ученых, в результате могут возникнуть следующие симптомы:

гипермобильность;

неопущение яичек;

увеличенный рост;

широкие бедра;

уменьшение волос на теле;

увеличенная грудь.

Насколько редок Eau10b

По словам ученых, этот вопрос чрезвычайно сложный, но ученые могут приблизиться к ответу благодаря новым технологиям. Исследователи достаточно уверены, что анеуплоидии половых хромосом редки, но никто не знает точно насколько редко они встречаются в дикой природе. Однако, чем больше ученые ищут с помощью генетических данных более высокого разрешения, тем больше они находят.

Исследователи также отмечают, что это был первый задокументированный случай у южного гладкого кита, однако ранее он также был обнаружен и у других китообразных. Половые хромосомные анеуплоидии присутствуют, по крайней мере, у этого свободно плавающего южного гладкого кита и могут в значительной степени оставаться незамеченными как физически.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.