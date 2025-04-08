Найособливіший кит в океані: вчені ніколи раніше не зустрічали такого морського гіганта (фото)

Уперше в історії дослідники виявили інтерсексуального південного гладкого кита — його було знайдено завдяки зразкам шкіри морських гігантів, узятих ще 36 років тому за допомогою спеціального арбалета.

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Про це пише IFLScience.

У 1989 році група дослідників, озброєна спеціальними арбалетами, зібрала зразки шкіри китів, які за понад 30 років призвели до неймовірного відкриття. За словами автора дослідження, Карла Кроссмана з Університету Святої Марії в Канаді, зразки шкіри морських гігантів були отримані від південних гладких китів (Eubalaena australis).

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Тепер учені отримали можливість проаналізувати гени зразків і виявили те, про що наука ніколи раніше не знала у цього виду. Як і в людей, хромосоми китів найчастіше виражають або XX, або XY для жіночої або чоловічої статі відповідно. Однак один зразок шкіри кита привернув увагу вчених.

Цей зразок кита був позначений як Eau10b і мав молекулярні маркери, які вказували на те, що тварина мала XX у початкових тестах — тобто була самкою. Однак далі, щось на кшталт гена Y-області визначення статі (або SRY) внесло плутанину в роботу, оскільки він існує лише на хромосомі Y, та все ж при подальшому тестуванні Eau10b виявився позитивним на нього. Це вказує на те, що Eau10b потрапляє в категорію XX.

Команда провела генетичне тестування, зокрема й аналіз інших маркерів — результати підтвердили, що Eau10b має як X, так і Y-хромосому, що вказує на розташування XXY. Зазначимо, що це приклад того, що відомо науці як анеуплоїдія статевих хромосом: коли особина виражає нетипову кількість статевих хромосом. Однак це перший випадок в історії науки, коли вчені виявили щось подібне серед південних гладких китів.

Фактично той самий процес, який створює особину XXY, може також створювати XXX або XYY. Це відбувається, коли додаткова копія дубльованої хромосоми ефективно проникає під час поділу клітини. Передбачається, що це також може мати непрямий ефект на статус фертильності тварини.

Анеуплоїдія статевих хромосом може вплинути на фертильність людини Фото: Shutterstock

Учені зазначають, що виявлення анеуплоїдії може бути складним у будь-якої тварини, оскільки хромосомна комбінація не обов'язково дає очевидні ознаки. У людей це відомо як синдром Клайнфельтера — певний хромосомний розлад, який характеризується наявністю додаткової X-хромосоми.

Зазначимо, що це одне з багатьох відхилень від XX або XY, які можуть підпадати під загальний термін інтерсекс, і воно може залишатися непоміченим навіть після настання статевої зрілості. За словами вчених, у результаті можуть виникнути такі симптоми:

гіпермобільність;

неопущення яєчок;

збільшений зріст;

широкі стегна;

зменшення волосся на тілі;

збільшені груди.

Наскільки рідкісний Eau10b

За словами вчених, це питання надзвичайно складне, але вчені можуть наблизитися до відповіді завдяки новим технологіям. Дослідники досить упевнені, що анеуплоїдії статевих хромосом є рідкісними, але ніхто не знає достеменно наскільки рідко вони трапляються в дикій природі. Однак, чим більше вчені шукають за допомогою генетичних даних вищої роздільної здатності, тим більше вони знаходять.

Дослідники також зазначають, що це був перший задокументований випадок у південного гладенького кита, проте раніше його також було виявлено і в інших китоподібних. Статеві хромосомні анеуплоїдії присутні принаймні у цього південного гладкого кита, що вільно плаває, і можуть значною мірою залишатися непоміченими як фізично.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.