Борьба длиною в столетия. Ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов

Атлантических серых и североатлантических гладких китов больше не встретишь в океане, и теперь исследователи полагают, что нашли того, кто за это в ответе.

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Китобойный промысел велся на промышленном уровне в 19 и 20 веках, однако ученые полагают, что в целом эта практика присутствовала в прибрежных общинах в течение тысячелетий. В новом исследовании ученые стремились понять, как китобойный промысел в прошлом мог повлиять на китов, живущих на планете сегодня — выводы ошеломляющие, пишет IFLScience.

В ходе исследования ученые обратились к останкам древних китов. В результате они изучили 719 кусков китового уса, собранных по всей Северной и Западной Европе, начиная с 3500 г. до н. э. до XVIII века. Ученые проанализировали состав коллагена в кости, так как он отличается у разных видов китов, а потому является надежным индикатором в мире науки.

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Результаты исследования оказались весьма любопытными. Ученые обнаружили, что виды, бывшие основным объектом промышленного китобойного промысла, такие как синие или горбатые киты, а также те, которые сегодня многочисленны, например, обыкновенный полосатик, редко встречались среди фрагментов костей. В то же время результаты анализа показывают, что наиболее частыми среди образцов были два вида, которые сегодня считаются вымершими в восточной части Северной Атлантики: атлантический серый кит и североатлантический гладкий кит.

В результате ученые пришли к выводу, что эти виды китов, вероятно, часто подвергались нападениям средневековых охотников. Отметим, что серые киты также были обычными целями, но это было неожиданным открытием, поскольку в записях они не упоминаются так часто.

Авторы исследования до сих пор не уверены, почему средневековые китобои были нацелены именно на эти два вида, однако предполагают, что это может быть связано с изначальным изобилием в прибрежных водах, а также легкости охоты и раннего развития европейского китобойного промысла.

Предполагается, что как только они стали постоянным элементом китобойного промысла, охотники, вероятно, истребили их. Авторы исследования отмечают, что до сих пор не ясно, были ли эти два вида китов жертвами, потому, что на них легче охотиться или потому, что они были наиболее многочисленным видом. Чтобы понять это, потребуются дополнительные исследования. Однако ученые полагают, что именно ответ на этот вопрос будет иметь жизненно важное значение для понимания океанов прошлого, а возможно и будущего всех китов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли редкие кадры кормления горбатого кита под водой.