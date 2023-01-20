Тайна гигантов. Ученые рассказали, как киты стали такими большими и почему они не болеют раком

Исследователи обнаружили четыре фактора, которые повлияли на размер морских гигантов и защитили их от развития рака.

Related video

Синие киты — самые большие существа из всех, что когда-либо жили на Земле. Эти тяжеловесы подводного мира способны достигать рекордных 33 метров в длину и достигают массы тела в три раза превышающей массу вторых по величине существ — сельдяных полосатиков или финвалов, пишет IFL Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что помогло синим китам стать такими большими и, похоже, им удалось найти ответ на этот вопрос. Новое исследование предполагает, что ключевую роль в развитии гигантских размеров сыграли четыре гена — GHSR, IGFBP7, NCAPG и PLAG1. Любопытно, что они помогли синим китам не только в достижении огромных размеров, но и защитили от повышенного риска развития рака.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования группа ученых из Университета в Буффало (штат Нью-Йорк, США) под руководством Винсента Линча, изучила 9 основных генов. Ученые обнаружили, что 5 из них были непосредственно связаны с осью "гормон роста/инсулиноподобный фактор роста", а остальные 4 — с большими размерами тела парнокопытных животных, которые несмотря на то, что живут на земле, связаны с китами.

Ученые проанализировали, какую роль эти гены играют у 19 видов китов, в том числе 7 гигантов — китов, достигающих в длину более 10 метров:

кашалоты;

гренландские киты;

серые киты;

горбатые киты;

северные тихоокеанские киты;

финвалы;

синие киты.

Для двух групп генов ученые смогли определить четыре гена, которые непосредственно связаны с большими размерами. При этом два из них, GHSR и IGFBP7, попали в группу оси "гормон роста/инсулиноподобный фактор роста", а два, NCAPG и PLAG1 — в группу больших парнокопытных животных. Любопытным является и тот факт, что два из них связаны с развитием рака у животных.

[ + – ] Сравнение размеров китов и других существ Фото: IFLScience

По словам Линча, порой ученые даже шутят, что киты должны "рождаться с раком и не иметь возможности существовать" — это связано с тем, что они слишком большие. Однако несмотря на то, что киты кажутся идеально приспособленными для того, чтобы у них развился рак, они не только вырастают до огромных размеров, но и живут целую вечность. Например, гренландские киты являются одними из самых долгоживущих животных на планете и способны бродить в океане более 200 лет.

Ученые знают, что возраст и размер являются двумя важными факторами риска развития рака у животных, однако, кажется, гигантам морей — все ни по чем. В этом исследовании ученые выяснили, как китам удается избежать рака — им помогают два гена, которые выявили ученые.

Оказалось, что GHSR и IGFBP7 способны снижать риск развития болезни у китов. Это связано с тем, что первый ген влияет на клеточный цикл, а рак как раз является заболеванием, которые возникает, когда клетки бесконтрольно делятся и распространяются в окружающие ткани, а второй ген, как уже доказали ряд исследований, способен подавлять несколько видов рака.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что эти четыре гена, по сути, позволяют китам достигать настолько больших размеров, как им хочется, и при этом избежать риска развития рака.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наблюдают бойню акул и косаток за влияние в океане.