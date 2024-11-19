В России попрощались с певцом Владимиром Левкиным из группы "На-На" — фото

Певцу диагностировали онкологию еще в 2000 годах. Однако за почти 25 лет артист перенес две пересадки костного мозга и услышал слово ремиссия. Однако последние несколько лет его состояние здоровья стремительно ухудшилось.

В Москве попрощались с Владимиром Левкиным, бывшим солистом популярной группы "На-На". Событие произошло сегодня, 19 ноября, сообщают российские СМИ.

Так, церемония прощания состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. По информации журналистов, провести в последний путь музыканта Владимира Левкина приехали его соратники группы "На-На", а также близкие друзья и коллеги. Среди них — Денис Майданов, Кай Метов, Вадим Такменев, Александр Бердников, журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, пластический хирург Игорь Короткий, музыкант Дмитрий Притула из группы "Город 312", певица Юлия Беретта, участники группы "Корни" и другие. После церемонии прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист ушел из жизни 17 ноября на 57-м году жизни из-за лимфомы — рака лимфатической системы. Его доставили в реанимацию Боткинской больницы в Москве, где через два дня он умер. Заметим, что о своем диагнозе артист узнал еще в 2000-х годах, тогда он дважды перенес пересадку костного мозга. В результате Левкин был в ремиссии. Но впоследствии болезнь вернулась и состояние певца стремительно ухудшилось в последние несколько лет.

Похороны Владимира Лёвкина Фото: russian.rt.com Похороны Владимира Лёвкина Фото: russian.rt.com Похороны Владимира Лёвкина Фото: russian.rt.com Похороны Владимира Лёвкина Фото: russian.rt.com

"Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядом с тобой", — сказала на церемонии прощания жена Владимира.

Концертный директор музыканта Александр Зыкин добавил, что близкие артиста еще ждут официального медицинского заключения, чтобы узнать точную причину его смерти.

Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Музыкой он увлекся с детства. В 1989 году прошел кастинг, организованный продюсером Бари Алибасовым, и начал работать в группе "На-На". Левкин выступал в коллективе до 1998 года, после чего начал сольную карьеру и создал собственную группу "Кеды" совместно с Вячеславом Качиным.

Заметим, что Левкин активно поддерживал политику российского президента Владимира Путина. Артист осуждал мобилизацию мужчин и призывал россиян идти на войну против Украины.

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