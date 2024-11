Умерла популярная супермодель Джорджина Купер (фото)

Британской супермодели было 46 лет. Она только вышла замуж и жила на греческом острове Кос.

Умерла Джорджина Купер. Британская супермодель была иконой "Крутой Британии", звездой подиума 1990-х и подругой Кейт Мосс. Джорджина Купер трагически умерла в возрасте 46 лет на острове Кос всего через несколько месяцев после замужества. Об этом пишет Daily Mail.

По словам ее бывшего агента Дина Гудмана, Джорджина Купер всегда любила Грецию и собиралась жить там со своим новым мужем.

Супермодель умерла вскоре после свадьбы Фото: Соцсети

"Джорджина плохо себя чувствовала во время Covid, у нее появились некоторые проблемы со здоровьем, она то ложилась в больницу, то выписывалась из нее. Но у нее были планы на будущее. Она только что вышла замуж и с нетерпением ждала своей жизни. Все опустошены. Она была настоящей суперзвездой", — сказал Гудман.

Джорджину Купер заметило модельное агентство в возрасте 13 лет, а ее первый большой прорыв произошел, когда она снялась в музыкальном клипе Bon Jovi, когда ей было 15.

Затем она стала одной из самых известных моделей 1990-х годов и получила прозвище "оригинальная девушка с щербинкой между зубами", Джорджина была музой знаменитого фотографа Коринн Дэй, крупнейших имен в мире моды и появлялась на обложках американского Vogue и The Face.

Джорджина Купер на показе Фото: Getty Images

Также она стала звездой первого показа Донателлы Версаче после гибели ее брата Джанни.

Джордж, как ее называли друзья, оставила подиум, чтобы сосредоточиться на воспитании сына Сонни. В последнее время она работала в сфере гостеприимства в Кенте.

В 2018 году она сказалав интервью: "Я начала заниматься модельным бизнесом в 13 лет, когда мама отправила меня на конкурс Elite Look of The Year в 1992 году. Я заняла третье место. Это был потрясающий опыт, и мои мама и папа очень гордились мной".

"Я просто девушка из Южного Лондона, которая любит путешествовать по миру", — говорила Купер, когда ее спрашивали о карьере в модельном бизнесе. Другим моделям она советовала заниматься инвестициями.

Подруга и коллега-модель Джейд Парфитт рассказала, что все друзья модели шокированы ее внезапной смертью.

Джорджина Купер была зведой в 1990-х

В начале июня Джорджина Купер вышла замуж в Британии, затем отправилась на греческий остров Кос вместе с мужем, где провела медовый месяц. В конце октября она вернулась в Грецию, но "трагически скончалась" из-за проблем со здоровьем, которые возникли во время пандемии коронавируса.

Напомним, в прошлом году в 56 лет скончалась супермодель Татьяна Патитц (или Татьяна Патиц). Она была звездой подиумов и обложек глянца в 1990-х, сотрудничала с известным фотографом Хербом Ритцем.