59-летняя Синди Кроуфорд похвасталась роскошной фигурой в новой фотосессии (фото)

Американская супермодель продолжает оставаться востребованной и, несмотря на возраст, активно снимается. Она стала героиней нового номера журнала Elbazin.

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Соответствующие фото появились как на странице Кроуфорд, так и в аккаунте издания в Instagram.

Знаменитость позировала фотографу Саймону Аптону на крыше высотки в Майами. Она примерила наряды малоизвестных брендов и повторила свои знаменитые позы.

Синди не стала скрывать морщины и немолодую кожу в зоне шеи и декольте. Возраст не помешал ей транслировать уверенность в себе на камеру.

Кроуфорд позирует в брючных костюмах и комбинезонах, демонстрируя тренды весны 2025.

Кроме делового стиля, она примерила и более неформальные вещи. В частности, она надела белую майку и джинсы, что является классикой на все времена.

Маленькое черное платье тоже никуда не делось. Синди нарядилась в черное кожаное мини-платье от австралийского бренда Viktoria & Woods, дополнив его черными плотными колготками.

Супермодель, которая в феврале отметила очередной день рождения, продолжает напоминать, что с годами ее профессионализм никуда не делся. Более того, она часто повторяет культовые снимки прошлых лет. Например, она продублировала фото 40-летней давности, позируя в кровати с телефонной трубкой в руках.

Ранее Синди повторила культовую рекламу Pepsi 1992 года, доказав всем, что по-прежнему остается в прекрасной форме.

Напомним, Фокус писал, что Кроуфорд, которая является матерью сына и дочери, раскрыла секрет воспитания детей.