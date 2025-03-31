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Стиль життя

59-річна Сінді Кроуфорд похвалилася розкішною фігурою в новій фотосесії (фото)

Сінді Кроуфорд, фотосесія
Фото: Instagram/cindycrawford | Сінді Кроуфорд в об'єктиві Саймона Аптона

Американська супермодель продовжує залишатися затребуваною і, незважаючи на вік, активно знімається. Вона стала героїнею нового номера журналу Elbazin.

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Відповідні фото з'явилися як на сторінці Кроуфорд, так і в акаунті видання в Instagram.

Знаменитість позувала фотографу Саймону Аптону на даху висотки в Маямі. Вона приміряла вбрання маловідомих брендів і повторила свої знамениті пози.

Сінді не стала приховувати зморшки і немолоду шкіру в зоні шиї та декольте. Вік не завадив їй транслювати впевненість у собі на камеру.

Кроуфорд позує в брючних костюмах і комбінезонах, демонструючи тренди весни 2025.

Окрім ділового стилю, вона приміряла і більш неформальні речі. Зокрема, вона одягла білу майку та джинси, що є класикою на всі часи.

Маленька чорна сукня теж нікуди не поділася. Сінді вбралася в чорну шкіряну мінісукню від австралійського бренду Viktoria & Woods, доповнивши її чорними щільними колготками.

Супермодель, яка в лютому відзначила черговий день народження, продовжує нагадувати, що з роками її професіоналізм нікуди не подівся. Ба більше, вона часто повторює культові знімки минулих років. Наприклад, вона продублювала фото 40-річної давності, позуючи в ліжку з телефонною трубкою в руках.

Раніше Сінді повторила культову рекламу Pepsi 1992 року, довівши всім, що, як і раніше, залишається в прекрасній формі.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кроуфорд, яка є матір'ю сина і дочки, розкрила секрет виховання дітей.