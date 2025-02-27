Сінді Кроуфорд повторила фото в ліжку багаторічної давнини

За словами шанувальників, які порівняли два знімки, з роками Кроуфорд стала ще красивішою.

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Супермодель кінця 90-их Сінді Кроуфорд, яка нещодавно відсвяткувала свій 59-ий день народження, потішила понад вісім мільйонів підписників новим фото, повторивши знімок багаторічної давності. Два кадри, різниця між якими приблизно 40 років, вона опублікувала в Instagram.

На архівному знімку знаменитість сидить у ліжку перед тацею зі сніданком і книгою на колінах. Вона замотана в простирадло, її волосся зібране в пучок, і дівчина п'є каву, дивлячись у камеру. На світлині Сінді — не більше 20 років.

Другий кадр зобразив зірку вже в її нинішньому віці. Успішна, красива і досі сексуальна Кроуфорд сидить так само закутавшись у білу ковдру на ліжку, і вдає, що з кимось розмовляє стаціонарним телефоном. Перед нею лежить книга.

"Деякі речі ніколи не змінюються", — підписала вона пост, додавши емодзі книги.

Шанувальники зірки поспішили прокоментувати побачене.

"Сінді, ти була чудова і тоді, і зараз", "Улюблена модель усіх часів", "Ти найкрасивіша і найсексуальніша жінка у світі", "Єдине, що змінилося, так це те, що тепер ти стала ще красивішою!" — пишуть у коментарях.

Кількома тижнями раніше Кроуфорд повторила свою культову рекламу Pepsi 1992 року. На знімку вона стояла босоніж у білому топі та джинсових шортах у своєму маєтку в Малібу. Сінді розпустила волосся і посміхалася, позуючи з баночкою напою в руках. Це сталося в день проведення "Супербоула-2025" у Новому Орлеані. Під час футбольної гри показують реклами, які дуже дорого коштують, адже подію дивляться багато американців і людей по всьому світу.

Нагадаємо, Фокус писав, що Сінді Кроуфорд поділилася кадрами шикарного відпочинку в Індонезії.