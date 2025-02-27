Синди Кроуфорд повторила фото в кровати многолетней давности

По словам поклонников, сравнивших два снимка, с годами Кроуфорд стала еще красивее.

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Супермодель конца 90-ых Синди Кроуфорд, недавно отметившая свой 59-ый день рождения, порадовала более восьми миллионов подписчиков новым фото, повторив снимок многолетней давности. Два кадра, разница между которыми примерно 40 лет, она опубликовала в Instagram.

На архивном снимке знаменитость сидит в кровати перед подносом с завтраком и книгой на коленях. Она замотана в простыню, ее волосы собраны в пучок, и девушка пьет кофе, смотря в камеру. На фотографии Синди — не более 20 лет.

Второй кадр запечатлел звезду уже в ее нынешнем возрасте. Успешная, красивая и до сих пор сексуальная Кроуфорд сидит так же закутавшись в белое одеяло на кровати, и делает вид, что с кем-то говорит по стационарному телефону. Перед ней лежит книга.

"Некоторые вещи никогда не меняются", – подписала она пост, добавив эмодзи книги.

Поклонники звезды поспешили прокомментировать увиденное.

"Синди, ты была великолепна и тогда, и сейчас", "Любимая модель всех времен", "Ты самая красивая и сексуальная женщина в мире", "Единственное, что изменилось, так это то, что теперь ты стала еще красивее!" – пишут в комментариях.

Парой недель ранее Кроуфорд повторила свою культовую рекламу Pepsi 1992 года. На снимке она стояла босиком в белом топе и джинсовых шортах в своем поместье в Малибу. Синди распустила волосы и улыбалась, позируя с баночкой напитка в руках. Это произошло в день проведения "Супербоула-2025" в Новом Орлеане. Во время футбольной игры показывают рекламы, которые очень дорого стоят, ведь событие смотрят много американцев и людей по всему миру.

Напомним, Фокус писал, что Синди Кроуфорд поделилась кадрами шикарного отдыха в Индонезии.