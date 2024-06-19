58-летняя Синди Кроуфорд поделилась кадрами шикарного отдыха в Индонезии (фото, видео)

Модель начала свой отдых с посещения Бали, на котором была более 20 лет назад. Синди Кроуфорд отметила, что с того времени остров очень изменился.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд 18 июня поделилась со своей многомиллионной армией поклонников в Instagram кадрами недавнего отпуска, который она провела вместе с мужем Ранде Гербером в Индонезии.

Модель выглядела на много лет моложе своих 58 лет в красивом оранжевом сарафане с цветочным принтом, который подчеркнул ее золотистый загар и теплые каштановые волосы, когда она шла по подвесному мосту. Звезда подиума, которая начала свой отпуск с Бали, опубликовала снимки своей виллы, входа в храм, местных достопримечательностей и сердца, выложенного на траве из цветов.

Синди также поделилась видео своего 62-летнего супруга, соучредителя Casamigos Tequila, держащегося за перила, когда он переходил очень узкий мост через реку. В тот день отпуска Ранде был одет в белую рубашку-поло, синие шорты и бейсболку.

"Только что вернулись домой после невероятного путешествия в Индонезию. Мы начали с Бали… Я не была там более 20 лет, и столько всего изменилось. Мне нравятся пейзажи, цвета и особенно люди", — подписала свой пост Кроуфорд.

Поклонники звезды отметили в комментариях замечательные каникулы пары и посоветовали, какие еще острова стоит посетить: "Потрясающая Синди. Вы выбрали лучшие места для отпуска… Я индонезиец и горжусь тем, что вы проводите свои каникулы в моей стране… пожалуйста посетите другой остров дальше к востоку от Бали, например Комодо или остров Сумба", "Так приятно видеть тебя на Бали. Счастлива, что ты отлично провели время!", "В следующий раз предлагаю попробовать Эль Нидо, Палаван на Филиппинах. Это просто потрясающе!".

Напомним, 16 мая сообщалось, что Синди Кроуфорд заметили на свидании с мужем