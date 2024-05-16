Синди Кроуфорд заметили на свидании с мужем-бизнесменом (фото)

Пара жената более 20 лет и стала родителями двоих детей. Накануне они отправились на ужин в Беверли-Хиллз.

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58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд отправилась на свидание с мужем-бизнесменом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду подиумов и 62-летнего Рэнди Гербера заметили в Il Pastaio в Беверли-Хиллз с их другом. Мама двоих детей выглядела стильно в темно-оранжевой цветастой блузке и сочетала ее со светло-голубыми джинсами.

Синди добавила несколько сантиметров своей фигуре с помощью пары коричневых туфель на каблуках и продемонстрировала коричневый кожаный ремень Celine.

Супермодель носила вещи первой необходимости в лаконичной сумочке и дополнила образ золотыми подвесками.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Тем временем Рэнди Гербер, который основал бренд текилы Casamigos вместе с актером Джорджем Клуни, появился в синей джинсовой рубашке, джинсах и кроссовках. Его возлюбленная держала предпринимателя за руку.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер женаты с 1998 года. Супруги стали родителями двух наследников — дочери Кайи и сына Пресли. До этого супермодель была замужем за актером Ричардом Гиром.

Кайя строит карьеру в модельной отрасли, как и Пресли. Также дочь Синди снялась в сериале "Палм-Рояль", в фильме "Вавилон", в сериале "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов".

Кайя Гербер с братом Пресли Фото: presleygerber

Напомним, Синди Кроуфорд с мужем отметила Песах.

Также Фокус подробнее писал о романе Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.