Сінді Кроуфорд помітили на побаченні з чоловіком-бізнесменом (фото)
Пара одружена понад 20 років та стала батьками двох дітей. Напередодні вони вирушили на вечерю в Беверлі-Гіллз.
58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд вирушила на побачення з чоловіком-бізнесменом. Про це пише Daily Mail.
Зірку подіумів та 62-річного Ренді Гербера помітили в Il Pastaio в Беверлі-Гіллз з їхнім другом. Мама двох дітей виглядала стильно в темно-помаранчевій квітчастій блузці та поєднувала її з світло-блакитними джинсами.
Сінді додала кілька сантиметрів своїй фігурі за допомогою пари коричневих туфель на підборах і продемонструвала коричневий шкіряний ремінь Celine.
Супермодель носила речі першої необхідності в лаконічній сумочці та доповнила образ золотими підвісками.
Тим часом Ренді Гербер, який заснував бренд текіли Casamigos разом з актором Джорджем Клуні, зʼявився в синій джинсовій сорочці, джинсах та кросівках. Його кохана тримала підприємця за руку.
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер одружені з 1998 року. Подружжя стало батьками двох спадкоємців — доньки Кайї та сина Преслі. До цього супермодель була одружена з актором Річардом Гіром.
Кайя будує карʼєру в модельній галузі, як і Преслі. Також донька Сінді знялася в серіалі "Палм-Рояль", у фільмі "Вавилон", у серіалі "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів".
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд з чоловіком відзначила Песах.
Також Фокус детальніше писав про роман Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.