Сінді Кроуфорд помітили на побаченні з чоловіком-бізнесменом (фото)

Пара одружена понад 20 років та стала батьками двох дітей. Напередодні вони вирушили на вечерю в Беверлі-Гіллз.

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58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд вирушила на побачення з чоловіком-бізнесменом. Про це пише Daily Mail.

Зірку подіумів та 62-річного Ренді Гербера помітили в Il Pastaio в Беверлі-Гіллз з їхнім другом. Мама двох дітей виглядала стильно в темно-помаранчевій квітчастій блузці та поєднувала її з світло-блакитними джинсами.

Сінді додала кілька сантиметрів своїй фігурі за допомогою пари коричневих туфель на підборах і продемонструвала коричневий шкіряний ремінь Celine.

Супермодель носила речі першої необхідності в лаконічній сумочці та доповнила образ золотими підвісками.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Тим часом Ренді Гербер, який заснував бренд текіли Casamigos разом з актором Джорджем Клуні, зʼявився в синій джинсовій сорочці, джинсах та кросівках. Його кохана тримала підприємця за руку.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер одружені з 1998 року. Подружжя стало батьками двох спадкоємців — доньки Кайї та сина Преслі. До цього супермодель була одружена з актором Річардом Гіром.

Кайя будує карʼєру в модельній галузі, як і Преслі. Також донька Сінді знялася в серіалі "Палм-Рояль", у фільмі "Вавилон", у серіалі "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів".

Кайя Гербер з братом Преслі Фото: presleygerber

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд з чоловіком відзначила Песах.

Також Фокус детальніше писав про роман Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.