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Стиль життя

Супермодель Сінді Кроуфорд розкрила секрет виховання дітей

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Фото: Instagram/Cindy Crawford | Сінді Кроуфорд з дітьми

У зірки подіумів та її обранця Ренді Гербера народилося двоє спадкоємців — Кайя та Преслі. Вони також будують карʼєру в модельній галузі.

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд розповіла, що уникає "непроханих порад" дочці Кайї та сину Преслі, а натомість висловлює їм свою "реальну думку". Секретами виховання дітей культова зірка подіумів поділилася в подкасті Керрі Корріган Wonders.

Сінді Кроуфорд, у якої є 24-річний син Преслі та 22-річна донька Кайя від Ренді Гербера, пояснила, що не дає порад своїм спадкоємцям, якщо вони самі про це не попросять.

Сінді Кроуфорд з донькою Fullscreen
Сінді Кроуфорд з донькою
Фото: Getty Images

Супермодель, яка одружена з Гербером з 1998 року, сказала: "Вони знають, що якщо запитають мене, вони дізнаються мою справжню думку. Але якщо вони мене не запитують… Я справді дуже стараюся, і, напевно, на 70 відсотків добре справляюся з цим… Я намагаюся не давати непрошених порад".

Насправді знаменитість цей засвоїла життєвий урок ще від своєї матері, яка одного разу сказала їй: "Не давай порад, якщо [про це] не попросять".

Сінді Кроуфорд з чоловіком та сином Fullscreen
Сінді Кроуфорд з чоловіком та сином
Фото: Getty Images

Кроуфорд та Гербер перебувають у шлюбі з 1998 року. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. До цього Сінді була одружена з актором Річардом Гіром, проте спільних дітей від цього союзу не було.

Кайя будує карʼєру в модельній галузі, як і її старший брат. Також донька Сінді Кроуфорд знялася в серіалі "Палм-Рояль", з'являлася в епізодичних ролях (у фільмі "Вавилон"), у 10 сезоні серіалу "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів".

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала стильний весняний образ.

Також Фокус писав про те, як Сінді Кроуфорд виглядала в дитинстві.