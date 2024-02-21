Супермодель Сінді Кроуфорд показала себе в дитинстві (фото)

Знаменитість пригадала, як вона задувала свічки в різні роки. Зокрема, на одному з кадрів маленька іменинниця посміхалася біля святкового торту.

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд відзначила 58-й день народження 20 лютого 2024 року. На честь цього легендарна зірка подіумів показала своє дитяче фото підписникам в Instagram.

"Вдячна за ще один набір свічок на день народження — дякую за всю любов", — написала мама двох дітей.

На першому чорно-білому фото маленька Сінді посміхалася біля святкового торту. На другому кадрі супермодель уже задувала свічки з торту з обкладинкою Vogue. А на останньому відео Кроуфорд тримала в руках лавандовий торт, перебуваючи, судячи з усього, на відпочинку серед пальм.

Сінді Кроуфорд

"З днем народження, красуне!" — привітала іменинницю в коментарях Періс Гілтон.

"З днем народження тебе, моя завжди надійна подруга і суперсестра!" — написала інша супермодель Крісті Тарлінгтон.

Сінді Кроуфорд підкорювала подіуми не лише у 90-х. Вона й наразі доволі активно продовжує модельну карʼєру, зʼявляючись на обкладинках глянців.

Сінді Кроуфорд

Іменинниця свого часу була одружена з актором Річардом Гіром. Згодом пара розлучилася і модель почала стосунки з Ренді Гербером, якому народила двох дітей — доньку Кайю та сина Преслі. Подружжя перебуває у шлюбі з 1998 року.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Instagram @cindycrawford

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала своїх сестер та маму.

Також Фокус писав про появу Сінді Кроуфорд на обкладинці глянцю.