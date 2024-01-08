Сінді Кроуфорд прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Модель постала на своїй четвертій обкладинці Harper’s Bazаar Сінгапур. Вона приміряла вечірні та кежуал-луки.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд стала героїнею нового випуску Harper’s Bazаar Сінгапур. Знімками культова зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

"Наша перша зірка з обкладинок у 2024 році не хто інший, як… Сінді Кроуфорд! Після того, як супермодель тричі потрапила на обкладинку Harper's Bazаar Сінгапур, у січні 2024 року супермодель з’явилася на четвертій обкладинці з того першого разу, майже 20 років тому. Це свідчить про неймовірну кар’єру, позначену незліченними віхами, від гучних кампаній, музичних кліпів і реклами її власної лінії краси", — зазначають журналісти сінгапурського глянцю.

На обкладинці мама двох дітей зʼявилася в білому топі, джинсах та шкіряній куртці, розпустивше своє густе волосся. Сінді також приміряла мережевну сукню, шоколадний тренч, чорну сукню з глибоким декольте та темне пальто з білою сорочкою.

Сінді Кроуфорд

"Говорили про справжню красу", — зазначила 57-річна американська супермодель.

Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд поділилася кадрами з Ліндою Євангелістою під час розквіту їхніх карʼєр.

Також Фокус писав про архівне фото Сінді Кроуфорд з принцесою Діаною.