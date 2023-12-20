Сінді Кроуфорд показала архівне фото з принцесою Діаною

Супермодель випадково засвітилася в серіалі "Корона".

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57-річна супермодель Сінді Кроуфорд поділилася фотографією з принцесою Діаною після того, як у шостому серіалі сезону "Корона" засвітилися плакати з її зображенням. З цієї нагоди Кроуфорд вдарилася в ностальгію і згадала відвідування Кенсингтонського палацу. Тоді вона і зустрілася з дружиною принца Уельського. Відповідні кадри Сінді опублікувала в Instagram.

В одному з епізодів "Корони" у молодого принца Вільяма, якого грає Ед Маквей, висіли плакати з моделями на стіні. У цій сцені принц Філіп, якого грає Джонатан Прайс, запитав Вільяма, хто ці жінки, на що він відповів: "Клаудія Шиффер, Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл".

"Невелика епізодична роль на @thecrownetflix. Я досі добре пам'ятаю, як відвідала Кенсингтонський палац, щоб зустрітися з Діаною і підлітком Вільямом (який щойно відкрив для себе "Супермоделі")", — написала зірка.

У 2017 році Сінді розповідала, як відбулася зустріч, яка виявилася "милим сюрпризом" для Вільяма і Гаррі.

"Згадую цю надихаючу жінку. Цю фотографію було зроблено в Кенсингтонському палаці. Принцеса Діана якимось чином дізналася номер мого офісу і зателефонувала сама, щоб запитати про мене. Мій помічник був у шоці! Нарешті ми зв'язалися, і вона запитала, чи зайду я наступного разу, коли я буду в Лондоні, на чай. Думаю, принц Вільям тільки почав помічати моделей, і вона подумала, що це буде милий сюрприз для нього і принца Гаррі. Я нервувала і не знала, що вдягнути, але пам'ятаєте, щойно вона увійшла в кімнату і ми почали розмовляти, це було схоже на розмову з подругою. Вона була класною актрисою і показала нам усім, якою має бути сучасна принцеса", — зізнавалася модель.

Принцеса Діана і Сінді Кроуфорд

Коли Сінді познайомилася з принцесою Діаною, її старшому синові Вільяму було всього 16 років.

2020 року, розмовляючи з близькою подругою і моделлю Наомі Кемпбелл у серіалі "Без фільтра з Наомі" на YouTube, Кроуфорд розповіла, що вона була "дуже налякана", коли вперше зустріла Діану:

"Я була так налякана зустріччю з принцесою Діаною і перебуванням у Кенсингтонському палаці, і наскільки вона була абсолютно приземленою, тому що там так багато протоколу, і я думаю, не будучи англійкою, я дещо з цього не розумію. У мене таке відчуття, ніби вона була в джинсах і кашеміровому светрі. Не босоніж, а майже дуже розслаблено".

Наомі також зустрічалася з принцесою Діаною в минулому.

"Я любила принцесу Діану, я просто любила її. Скромна, яка приземлена, і мені просто пощастило знати її за такий час", — говорила Кемпбелл.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд поділилася архівними фото з Ліндою Євангелістою.