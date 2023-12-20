Синди Кроуфорд показала архивное фото с принцессой Дианой

Супермодель случайно засветилась в сериале "Корона".

Related video

57-летняя супермодель Синди Кроуфорд поделилась фотографией с принцессой Дианой после того, как в шестом сериале сезона "Корона" засветились плакаты с ее изображением. По этому случаю Кроуфорд ударилась в ностальгию и вспомнила посещение Кенсингтонского дворца. Тогда она и встретилась с женой принца Уэльского. Соответствующие кадры Синди опубликовала в Instagram.

В отдном из эпизодов "Короны" у молодого принца Уильяма, которого играет Эд Маквей, висели плакаты с моделями на стене. В этой сцене принц Филипп, которого играет Джонатан Прайс, спросил Уильяма, кто эти женщины, на что он ответил: "Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл".

"Небольшая эпизодическая роль на @thecrownetflix. Я до сих пор хорошо помню, как посетила Кенсингтонский дворец, чтобы встретиться с Дианой и подростком Уильямом (который только что открыл для себя "Супермодели")", – написала звезда.

В 2017 году Синди рассказывала, как произошла встреча, которая оказалась "милым сюрпризом" для Уильяма и Гарри.

"Вспоминаю эту вдохновляющую женщину. Эта фотография была сделана в Кенсингтонском дворце. Принцесса Диана каким-то образом узнала номер моего офиса и позвонила сама, чтобы спросить обо мне. Мой помощник был в шоке! Наконец-то мы связались, и она спросила, зайду ли я в следующий раз, когда я буду в Лондоне, на чай. Думаю, принц Уильям только начал замечать моделей, и она подумала, что это будет милый сюрприз для него и принца Гарри. Я нервничала и не знала, что надеть, но помните, как только она вошла в комнату и мы начали разговаривать, это было похоже на разговор с подругой. Она была классной актрисой и показала нам всем, какой должна быть современная принцесса", – признавалась модель.

Принцесса Диана и Синди Кроуфорд

Когда Синди познакомилась с принцессой Дианой, ее старшему сыну Уильяму было всего 16 лет.

В 2020 году, разговаривая с близкой подругой и моделью Наоми Кэмпбелл в сериале "Без фильтра с Наоми" на YouTube, Кроуфорд рассказала, что она была "очень напугана", когда впервые встретила Диану:

"Я была так напугана встречей с принцессой Дианой и пребыванием в Кенсингтонском дворце, и насколько она была совершенно приземленной, потому что там так много протокола, и я думаю, не будучи англичанкой, я кое-что из этого не понимаю. У меня такое ощущение, будто она была в джинсах и кашемировом свитере. Не босиком, а почти что очень расслабленно".

Наоми также встречалась с принцессой Дианой в прошлом.

"Я любила принцессу Диану, я просто любила ее. Скромная, какая приземленная, и мне просто повезло знать ее за такое время", – говорила Кэмпбелл.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд поделилась архивными фото с Линдой Евангелистой.