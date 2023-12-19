Синди Кроуфорд поделилась архивными фото с Линдой Евангелистой

Культовые супермодели позировали на катке.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала архивные фото с Линдой Евангелистой, 58. Снимками с коллегой по цеху мама двоих детей поделилась в Instagram с 8.2 млн подписчиков.

На фото модели позировали на катке в белых мини-платьях с полупрозрачными рукавами и на коньках. Канадская супермодель в тот период была блондинкой.

"Это сезон коньков", — написала американка. Тем временем Евангелиста в комментариях к карусели фото оставила несколько эмодзи в виде коньков и белого сердечка.

Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста

"Линда богиня", "Это очень круто", "Чувственно и сексуально", — комментируют архивные снимки звезд подиумов пользователи сети.

Отметим, что Линда Евангелиста появилась на более 600 обложек журналов. Она стала рекордсменкой по появлениям на обложке итальянской версии глянца "Vogue". Несмотря на то, что звезда родилась в Канаде, она имеет итальянское происхождение.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд также появлялась на обложках более 600 журналов, включая такие издания как Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure.

Напомним, Синди Кроуфорд с дочкой Кайей отправилась на предрождественский шопинг.

Также Фокус писал об отношении Линды Евангелисты к личной жизни.