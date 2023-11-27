Супермодель Линда Евангелиста рассказала, почему не ищет больше любовь

В свое время звезда была в отношениях с Джеральдом Мари, Фабьеном Бартезом, нынешним мужем Сальмы Хайек.

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58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста призналась, что "не заинтересована" снова встречаться. Об этом пишет The Sunday Times.

"Я не хочу слышать, как кто-то дышит", — рассказала, шутя, звезда подиумов итальянского происхождения.

Евангелиста вспомнила, что ее последние романтические отношения закончились "однозначно до Cool-Sculpting", бьюти-процедур, которым она подвергалась с 2015 по 2016 год. С тех пор знаменитость выступила против процедуры, которая за последние несколько лет сильно повлияла на ее фигуру.

Супермодель также рассказала о своем браке с боссом французского модного агентства Джеральдом Мари (1987-1993).

Джеральд Мари и Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Пара, которую разлучала 15-летняя разница в возрасте, оставалась вместе до 1993 года, когда они официально разорвали свой союз.

Звезда подиумов и глянца немного рассказала о своих отношениях с бизнесменом, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

"Я была глупая. Абсолютно глупая..." — призналась она.

Линда также обвинила своего бывшего мужа в физическом насилии над ней во время съемок мини-сериала Apple TV+ "Супермодели", премьера которого состоялась в сентябре 2023 года.

Позже она обручилась с актером Кайлом Маклакланом в 1995, а через три года они разошлись.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Евангелиста также встречалась с бывшим профессиональным футболистом Фабьеном Бартезом до 2002 года, и хотя пара планировала создать семью в 1999 году, у модели внезапно случился выкидыш.

Позже знаменитость родила сына по имени Огюстен, 17, от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, с которым она встречалась четыре месяца с 2005 по 2006. Сейчас предприниматель женат на актрисе Сальме Хайек.

Линда Евангелиста с сыном Фото: Getty Images

Напомним, Линда Евангелиста вышла на публику в стильном деловом ансамбле.

Также Фокус писал о знакомстве украинского дизайнера Светланы Бевзы с Линдой Евангелистой.