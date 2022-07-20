Линда Евангелиста получит $50 млн компенсации за процедуру, изуродовавшую ее тело

Шесть лет назад супермодели сделали неудачную процедуру по уменьшению жировых отложений.

57-летняя супермодель Линда Евангелиста урегулировала судебный иск против торговой марки CoolSculpting после того, как шесть лет назад неудачная процедура по снижению веса изуродовала ее тело. Об этом пишет Daily mail. Икона подиума требовала выплатить ей 50 миллионов долларов компенсации.

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Линда утверждала, что процедура CoolSculpting Zeltiq Aesthetics Inc вместо того, чтобы уменьшить жировые отложения на теле, "сделала противоположное тому, что обещала". Линда заявила, что безумно рада окончанию судебного процесса и с нетерпением ждет начала новой главы в ее жизни. Супермодель также искренне поблагодарила друзей и семью за поддержку.

Как пишет издание, CoolSculpting — торговая марка криолиполиза. Это процедура, которую используют для уменьшения жировых отложений с помощью низкой температуры. Метод известен как коррекция контуров тела и одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Процедуру проводят с помощью специального устройства, которое прикладывают к жировым отложениям. Оно настроено на температуру ниже точки замерзания, что вызывает гибель клеток в тканях.

После окончания судебного процесса Линда снова вернулась к моделингу. Недавно она приняла участие в фэшн-съемке Fendi — впервые с 2016 года.

Сумермодель позировала в сером свитере и нескольких розовых кепках на голове. Образ дополняли солнцезащитные очки и пара перчаток в тон. В руках у Линды были сумочки Fendi. Модель заявила, что в сентябре появится на специальном показе Fendi в Нью-Йорке, посвященном 25-летию культовой сумки Fendi Baguette.

Известно, что в 90-х Линда Евангелиста была одной из с самых высокооплачиваемых и популярных моделей в индустрии. Она позировала для известных журналов, таких как Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle и Marie Claire, а также выходила на подиумы в вещах известных брендов, включая Chanel, Valentino. , Dolce & Gabbana, Ralph Lauren и Giorgio Armani.

В 2016 году Линда прекратила работу. Осенью 2022 года она рассказала, что причина, по которой она решила скрыться от глаз общественности — редкая реакция на косметическую процедуру.

В то же время Евангелиста объявила, что подала иск против компании CoolSculpting Zeltiq, утверждая, что процедура изуродовала ей лицо.

Фокус ранее писал о том, что Линде Евангелисте диагностировали редкий побочный эффект на процедуру по снижению веса — парадоксальную жировую гиперплазию, когда процесс замораживания вызывает утолщение и увеличение пораженной жировой ткани.