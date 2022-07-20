Лінда Євангеліста отримає $50 млн компенсації за процедуру, що спотворила її тіло

Шість років тому супермоделі зробили невдалу процедуру зі зменшення жирових відкладень.

57-річна супермодель Лінда Євангеліста врегулювала судовий позов проти торгової марки CoolSculpting після того, як шість років тому невдала процедура зі зниження ваги спотворила її тіло. Про це пише Daily Мail. Ікона подіуму вимагала виплатити їй 50 мільйонів доларів компенсації.

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Лінда стверджувала, що процедура CoolSculpting Zeltiq Aesthetics Inc замість того, щоб зменшити жирові відкладення на тілі, "зробила протилежне до того, що обіцяла". Лінда заявила, що шалено рада закінченню судового процесу та з нетерпінням чекає на початок нового розділу в її житті. Супермодель також щиро подякувала друзям і родині за підтримку.

Як пише видання, CoolSculpting — торгова марка кріоліполізу. Це процедура, яку використовують для зменшення жирових відкладень за допомогою низької температури. Метод відомий як корекція контурів тіла та схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Процедуру проводять за допомогою спеціального пристрою, що прикладають до жирових відкладень. Він налаштований на температуру нижче замерзання, що викликає загибель клітин у тканинах.

Після закінчення судового процесу Лінда знову повернулася до моделінгу. Нещодавно вона взяла участь у фешн-зйомці Fendi — уперше з 2016 року.

Сумермодель позувала в сірому светрі та кількох рожевих кепках на голові. Образ доповнювали сонцезахисні окуляри та пара рукавичок у тон. У руках Лінди були сумочки Fendi. Модель заявила, що у вересні з'явиться на спеціальному показі Fendi в Нью-Йорку, присвяченому 25-річчю культової сумки Fendi Baguette.

Відомо, що в 90-х Лінда Євангеліста була однією з найоплачуваніших і найпопулярніших моделей в індустрії. Вона позувала для відомих журналів, таких як Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle та Marie Claire, а також виходила на подіуми в речах відомих брендів, включаючи Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren і Giorgio Armani.

2016 року Лінда припинила роботу. Восени 2022 року вона розповіла, що причина, через яку вона вирішила втекти від очей громадськості, — рідкісна реакція на косметичну процедуру.

Водночас Євангеліста оголосила, що подала позов проти компанії CoolSculpting Zeltiq, стверджуючи, що процедура понівечила їй обличчя.

Фокус раніше писав про те, що Лінді Євангелісті діагностували рідкісний побічний ефект на процедуру зниження ваги — парадоксальну жирову гіперплазію, коли процес заморожування викликає потовщення та збільшення ураженої жирової тканини.