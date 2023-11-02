Линда Евангелиста продемонстрировала стильный деловой ансамбль (фото)
Звезда подиумов посетила мероприятие WSJ Innovator Awards в Нью-Йорке.
58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста продемонстрировала стильный деловой образ на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Легендарная звезда подиумов итальянского происхождения появилась на публике в черном блейзере поверх белой водолазки во время посещения ежегодной премии журнала WSJ Innovator Awards, которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке в среду, 1 ноября 2023 года.Важно
По этому случаю Евангелиста продемонстрировала элегантный образ в своем вневременном наряде, который она дополнила черными брюками, кожаным ремнем, чтобы подчеркнуть свою изящную талию, и парой сережек.
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Ее короткие темные волосы были уложены назад. Модель дополнила вечерний образ эффектным макияжем. Знаменитость также сделала красный маникюр для яркости своего нейтрального ансамбля.
Позируя на красной дорожке, Евангелиста, которой диагностировали рак молочной железы, излучала уверенность, улыбаясь местным фотографам.
Напомним, Линда Евангелиста вышла в свет с сыном от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.
Также Фокус писал о встрече Линды Евангелисты с украинской дизайнером Светланой Бевзой и ее дочерью.