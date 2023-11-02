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Стиль жизни

Линда Евангелиста продемонстрировала стильный деловой ансамбль (фото)

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Фото: Getty Images | Линда Евангелиста

Звезда подиумов посетила мероприятие WSJ Innovator Awards в Нью-Йорке.

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58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста продемонстрировала стильный деловой образ на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарная звезда подиумов итальянского происхождения появилась на публике в черном блейзере поверх белой водолазки во время посещения ежегодной премии журнала WSJ Innovator Awards, которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке в среду, 1 ноября 2023 года.

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По этому случаю Евангелиста продемонстрировала элегантный образ в своем вневременном наряде, который она дополнила черными брюками, кожаным ремнем, чтобы подчеркнуть свою изящную талию, и парой сережек.

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Линда Евангелиста Fullscreen
Линда Евангелиста
Фото: Getty Images

Ее короткие темные волосы были уложены назад. Модель дополнила вечерний образ эффектным макияжем. Знаменитость также сделала красный маникюр для яркости своего нейтрального ансамбля.

Линда Евангелиста Fullscreen
Линда Евангелиста
Фото: Getty Images

Позируя на красной дорожке, Евангелиста, которой диагностировали рак молочной железы, излучала уверенность, улыбаясь местным фотографам.

Напомним, Линда Евангелиста вышла в свет с сыном от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Также Фокус писал о встрече Линды Евангелисты с украинской дизайнером Светланой Бевзой и ее дочерью.