Лінда Євангеліста продемонструвала стильний діловий ансамбль (фото)
Зірка подіумів відвідала захід WSJ Innovator Awards у Нью-Йорку.
58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста продемонструвала стильний діловий образ на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.
Легендарна зірка подіумів італійського походження зʼявилася на публіці в чорному блейзері поверх білої водолазки під час відвідування щорічної премії журналу WSJ Innovator Awards, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку в середу, 1 листопада 2023 року.Важливо
З цієї нагоди Євангеліста продемонструвала елегантний образ у своєму позачасовому вбранні, яке вона доповнила чорними штанами, шкіряним ременем, щоб підкреслити свою витончену талію, і парою сережок.
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Її коротке темне волосся було укладене назад. Модель доповнила вечірній образ ефектним макіяжем. Знаменитість також зробила червоний манікюр для яскравості свого нейтрального ансамблю.
Позуючи на червоній доріжці, Євангеліста, якій діагностували рак молочної залози, випромінювала впевненість, усміхаючись місцевим фотографам.
Нагадаємо, Лінда Євангеліста вийшла у світ із сином від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.
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