Світлана Бевза познайомила доньку з Ліндою Євангеліста (фото)

Українська дизайнерка зізналася, що втілила мрію свого дитинства. За словами Світлани Бевзи, популярна супермодель 90-х була на обкладинці її першого журналу Vogue.

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Українська дизайнерка Світлана Бевза познайомила свою маленьку доньку Анну з канадською супермоделлю Ліндою Євангеліста. Про незабутню зустріч вона розповіла у себе в Instagram.

"Незабутній момент милої бесіди Лінди з Анною. Сподіваюся, через 10 років моя дочка це зрозуміє. І зараз для мене це був особливий момент. Мій перший Vogue, який у мене коли-небудь був, був із нею на обкладинці", — написала Бевза.

Судячи з позначки в соцмережах, Бевза зустріла супермодель у Dover Street Market у Лондоні.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Нагадаємо, останні шість років Лінда Євангеліста ховалася від камер, оскільки її організм дав непередбачену реакцію на процедуру, відому як CoolSculpting. Вона була розроблена для зменшення жирових клітин, але у випадку знаменитості змусила їх збільшитися. Відтоді Євангеліста перенесла дві операції з ліпосакції. У лютому 2023 року супермодель оголосила, що їй набридло жити в "ганьбі" і вирішила поступово повертатися до роботи.

У вересні 2023 року 58-річна канадська супермодель вперше розповіла про свою особисту багаторічну боротьбу з раком грудей. З інтерв'ю WSJ у випуску Men's Style Issue стало відомо, що знаменитості діагностували серйозне захворювання двічі: спершу 2018 року, а потім 2022 року.

Також Лінда Євангеліста поділилася історією про те, як її обличчю повернули форму за допомогою скотчу для фільмування у Vogue. Обговорюючи фільмування для Vogue, Євангеліста зізналася, що її щелепа і шия не мають такого вигляду "в реальному житті", і що візажистці Пет МакГрат довелося використати скотч і гумки, щоб повернути її риси назад. З метою приховати це, вона позувала в шарфах і капелюхах. Супермодель додала, що все ще "намагається полюбити себе" після того, як впала в "таку депресію".

Фокус також писав про те, що 54-річного австралійського актора Г'ю Джекмана помітили в Нью-Йорку після того, як кількома днями раніше він і його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили про своє рішення розлучитися після 27 років шлюбу. Папараці звернули увагу, що знаменитість уже зняв обручку.