Лінда Євангеліста розповіла, як її обличчю повернули форму за допомогою скотчу для зйомок у Vogue

Щоб повернути супермоделі ніжні риси обличчя, візажистові довелося виявити кмітливість.

57-річна Лінда Євангеліста, в минулому одна з найвідоміших супермоделей 90-х, яка постраждала від невдалої косметичної процедури і надовго зникла з публічного простору, потроху повертається в професію, де, як і раніше, чудово почуваються її колеги Сінді Кроуфорд. інші легенди подіуму. Зокрема, вона з'явилася на обкладинці та на сторінках вересневого номера британського Vogue та дала відверте інтерв'ю, де розповіла, що їй довелося "заклеїти" обличчя для фотосесії.

Останні шість років Лінда ховалася від камер, оскільки її організм дав непередбачену реакцію на процедуру, відому як CoolSculpting, розроблену для зменшення її жирових клітин, але натомість змусила їх збільшитися. З того часу вона перенесла дві операції з ліпосакції, намагаючись розв'язати цю проблему, і ще в лютому оголосила, що їй набридло жити в "ганебності".

[ + – ] Лінда Євангеліста знову на обкладинці Vogue Фото: Vogue

Обговорюючи зйомку для Vogue, Євангеліста зізналася, що її щелепа та шия не виглядають так "в реальному житті", і що візажисту Пет МакГрат довелося використати скотч та резинки, щоб повернути її риси назад. З метою приховати це, вона позувала в шарфах та капелюхах.

За її словами, вона все ще "намагається полюбити себе" після того, як впала в "таку депресію".

"У реальному житті це не моя щелепа і шия, і я не можу ходити з бинтами та резинками скрізь. Я намагаюся любити себе такою, якою я є. Але щодо фотографій… Слухай, я завжди думаю, що для фотографій ми тут для того, щоб створювати фантазії. Ми створюємо мрії. Я думаю, що це дозволено. Вся моя невпевненість зображена у цих фотографіях, так що я маю робити те, що люблю", — зізналася вона.

Фото: Vogue

Лінда, яка з'явилася у своїй першій за шість років рекламної кампанії минулого місяця, коли позувала для реклами Fendi, не наважувалася назвати це своїм "поверненням", наголосивши, що її обличчя повністю закрите.

Протягом 90-х Лінда була однією з найвідоміших моделей в індустрії, позуючи для численних відомих журналів, таких як Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle та Marie Claire, а також брала участь у показах найбільших брендів, включаючи Chanel, Valentino., Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Giorgio Armani та багато інших.

У 2016 році Євангеліста зникла з поля зору ЗМІ і лише недавно розповіла про невдалу процедуру, яка спотворила її.

Модель зізналася, що часто бачила по телевізору рекламу CoolSculpting і врешті-решт зважилася на процедуру. Проте, наголосила вона, якби їй заздалегідь було відомо про можливі наслідки процедури, то ніколи не зважилася б на неї. У результаті у неї розвинулася депресія, з'явилися проблеми з грошима, а сама вона стала "невпізнанною".

Нещодавно Євангеліста врегулювала судовий позов проти торгової марки CoolSculpting. Ікона подіуму вимагала виплатити їй 50 мільйонів доларів компенсації.