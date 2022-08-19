Линда Евангелиста рассказала, как ее лицу вернули форму с помощью скотча для съемок в Vogue

Чтобы вернуть супермодели нежние четры лица, визажисту пришлось проявить смекалку.

57-летняя Линда Евангелиста, в прошлом одна из самых известных супермоделей 90-ых, пострадавшая от неудачной косметической процедуры и надолго пропавшая из публичного пространства, понемногу возвращается в профессию, где-по-прежнему отлично себя чувствуют ее коллеги Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбэлл и другие легенды подиума. В частности, она появилась на обложке и на страницах сентябрьского номера британского Vogue и дала откровенное интервью, где рассказала, что ей пришлось "заклеить" лицо для фотосессии.

Последние шесть лет Линда скрывалась от камер, поскольку ее организм дал непредвиденную реакцию на процедуру, известную как CoolSculpting, которая была разработана для уменьшения ее жировых клеток, но вместо этого заставила их увеличиться. С тех пор она перенесла две операции по липосакции, пытаясь решить эту проблему, и еще в феврале объявила, что ей надоело жить в "позоре".

[ + – ] Линда Евангелиста снова на обложке Vogue Фото: Vogue

Обсуждая съемку для Vogue, Евангелиста призналась, что ее челюсть и шея не выглядят так "в реальной жизни", и что визажисту Пэт МакГрат пришлось использовать скотч и резинки, чтобы вернуть ее черты назад. С целью скрыть это, она позировала в шарфах и шляпах.

По ее словам, она все еще "пытается полюбить себя" после того, как впала в "такую ​​депрессию".

"В реальной жизни это не моя челюсть и шея, и я не могу ходить с бинтами и резинками везде. Я пытаюсь любить себя такой, какая я есть. Но что касается фотографий… Слушай, я всегда думаю, что для фотографий мы здесь для того, чтобы создавать фантазии. Мы создаем мечты. Я думаю, что это разрешено. Вся моя неуверенность отражена в этих фотографиях, так что я должна делать то, что люблю", – призналась она.

Фото: Vogue

Линда, которая появилась в своей первой за шесть лет рекламной кампании в прошлом месяце, когда позировала для рекламы Fendi, не решалась назвать это своим "возвращением", подчеркнув, что ее лицо полностью закрыто.

На протяжении 90-х Линда была одной из известнейших моделей в индустрии, позируя для многочисленных известных журналов, таких как Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle и Marie Claire, а также принимала участие в показах крупнейших брендов, включая Chanel, Valentino. , Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Giorgio Armani и многие другие.

В 2016 году Евангелиста исчезла с поля зрения СМИ и лишь недавно рассказала о неудачной процедуре, изуродовавшей ее.

Модель призналась, что часто видела по телевизору рекламу CoolSculpting и в конце концов решилась на процедуру. Однако, подчеркнула она, если бы ей заранее было известно о возможных последствиях процедуры, то никогда бы не решилась на нее. В итоге у нее развилась депрессия, появились проблемы с деньгами, а сама она стала "неузнаваемой".

Недавно Евангелиста урегулировала судебный иск против торговой марки CoolSculpting. Икона подиума требовала выплатить ей 50 миллионов долларов компенсации.