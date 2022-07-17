Линда Евангелиста возвращается в профессию после неудачной процедуры, изуродовавшей ее

В сентябре Евангелиста появится на специальном показе Fendi.

57-летняя супермодель 90-ых Линда Евангелиста, которая, в отличие от тех же Синди Кроуфорд или Клаудии Шиффер, очень много лет не появлялась на публике, не говоря уже о съемках или участиях в показах, внезапно ошеломила многочисленных поклонников эффектным возвращением в профессию. На своей странице в Instagram Евангелиста написала, что в сентябре 2022 года она примет участие в "специальном показе мод" для модного дома Fendi, посвященном 25-летию культовой сумки Fendi Baguette. Более того, она поделилась первым кадром из рекламного кампейна.

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На снимке Линда позирует в сером наряде, держа в руках две сумочки. На ней – три розовых кепки, надетые одна на одну, розовые перчатки и солнцезащитные очки в оправе розового оттенка.

Отметим, что лицо Евангелисты выглядит гладким и ухоженным, хотя не так давно она продемонстрировала всему миру, что с ней произошло после неудачной косметологической процедуры. В 2021 году она написала в Instagram, что процедура CoolSculpting "увеличила … ее жировые клетки" вместо того, чтобы уменьшить их, в результате чего она "навсегда деформирована" и "неузнаваема" даже после двух корректирующих операций. В результате у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия, описываемая Американским обществом пластических хирургов как "неожиданное увеличение количества жировых клеток", которое иногда может развиться после процедуры. Из-за этого знаменитость "лишилась средств к существованию, упала в глубокую депрессию и испытывала ненависть к себе".

Супермодель подала против компании Zeltiq Aesthetics, которая провела процедуру, иск на 50 миллионов долларов, обвинив ее в нанесении серьезных и необратимых травм. "

"С этим иском я двигаюсь вперед, чтобы избавиться от своего позора и предать гласности свою историю. Я так устала так жить. Я хотела бы выйти за дверь с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не похожа на себя", – заявила она.

В интервью People, на обложке которого появилась Линда, она рассказала, что ее затворничество длилось пять лет, и показала свое лицо без ретуши.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я не могу больше так жить, скрываясь и стыдясь. Я просто не могла больше жить в этой боли. Я готова наконец заговорить", – сообщила легенда моды.