Лінда Євангеліста повертається в професію після невдалої процедури, яка її понівечила

У вересні Євангеліста з'явиться на спеціальному показі Fendi.

57-річна супермодель 90-х Лінда Євангеліста, яка, на відміну від тих же Сінді Кроуфорд або Клаудії Шиффер, дуже багато років не з'являлася на публіці, не кажучи вже про зйомки чи участь у показах, раптово приголомшила численних шанувальників ефектним поверненням. На своїй сторінці в Instagram Євангеліста написала, що у вересні 2022 року вона візьме участь у "спеціальному показі мод" для модного будинку Fendi, присвяченому 25-річчю культової сумки Fendi Baguette. До того ж, вона поділилася першим кадром із рекламного кампейну.

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На знімку Лінда позує у сірому вбранні, тримаючи в руках дві сумочки. На ній — три рожеві кепки, одягнені одна на одну, рожеві рукавички та сонцезахисні окуляри в оправі рожевого відтінку.

Зазначимо, що обличчя Євангелісти виглядає гладеньким і доглянутим, хоча недавно вона продемонструвала всьому світу, що з нею сталося після невдалої косметологічної процедури. У 2021 році вона написала в Instagram, що процедура CoolSculpting "збільшила … її жирові клітини" замість того, щоб зменшити їх, в результаті чого вона "назавжди деформована" і "невпізнана" навіть після двох коригувальгних операцій. В результаті у неї розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія, що описується Американським товариством пластичних хірургів як "несподіване збільшення кількості жирових клітин", яке іноді може розвинутись після процедури. Через це знаменитість "позбавилася коштів для існування, впала в глибоку депресію і відчувала ненависть до себе".

Супермодель подала проти компанії Zeltiq Aesthetics, яка провела процедуру, позов на 50 мільйонів доларів, звинувативши її у "нанесенні серйозних та незворотних травм".

"З цим позовом я рухаюся вперед, щоб позбавитися своєї ганьби і оприлюднити свою історію. Я так втомилася так жити. Я хотіла б вийти за двері з високо піднятою головою, незважаючи на те, що більше не схожа на себе", — заявила вона.

В інтерв'ю People, на обкладинці якого з'явилася Лінда, вона розповіла, що її самітництво тривало п'ять років, і показала своє обличчя без ретуші.

"Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюся зіткнутися з кимось, кого знаю. Я не можу більше так жити, ховаючись і соромлячись. Я просто не могла більше жити у цій болі. Я готова нарешті заговорити", — повідомила легенда моди.