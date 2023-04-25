"Насолоджувались кожною секундою": екссупермодель Лінда Євангеліста повідомила про новий проєкт

У книзі представлені найкращі фото супермоделі, зроблені Стівеном Мейзелем у різні роки роботи з нею.

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57-річна Лінда Євангеліста, яка в 90-х входила в золоту п'ятірку супермоделей, нещодавно повернулася в модну сферу після невдалої операції з позбавлення жиру, наслідки якої понівечили колись приголомшливо красиву жінку. Тепер вона не тільки знову знімається в рекламних кампаніях відомих модних домів, а й виходить на подіум, та анонсувала книгу у співавторстві із найвідомішим фешн-фотографом Стівеном Мейзелом. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Книга має назву "Лінда Євангеліста у фотографіях Стівена Мейзеля", і на прилавках магазинів вона з'явиться 12 вересня цього року.

Лінда показала обкладинку книги, а також фото зі Стівеном.

"Ми разом робили знімки з того часу, як вперше зустрілися в 1987 році. Наша книга "Лінда Євангеліста у фотографіях Стівена Мейзеля" – це свято нашої дружби і висловлення нашої подяки за життя та кар'єру, які нам були дані. Книга буде доступна по всьому світу 13 вересня на @phaidonpress. Ми сподіваємося, що вам сподобаються фотографії, так само як ми насолоджувалися кожною секундою їх створення. З нашою любов'ю та вдячністю, Лінда та Стівен", – написала вона.

Лінда була королевою модельного бізнесу в 90-х, працювавши для Versace, Fendi та Valentino. Її ровесниці – Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон та Наомі Кемпбелл.

"Судячи з першої фотосесії в 1987 році, легендарний фотограф Стівен Мейзель зробив знімки Лінди Євангелісти, однієї з перших "супермоделей" 1980-х років, і це є результатом чудового творчого симбіозу фотографа і музи. Ця довгоочікувана книга, що складається з більш ніж 18 знятих протягом двадцяти п'яти років, є хронікою постійного мінливого бачення Мейзелем Євангелісти, зображеного в широкому діапазоні творчих оповідальних контекстів", – йдеться у синопсисі книги.

Над книгою працював Джейсон Дузанскі, а вступ написав модний редактор Вільям Норвіч.

"Ця екстраординарна книга з чудовими репродукціями і в розкішному тканинному футлярі є першою ретроспективною монографією Мейзеля. Він зазначає співпрацю, в результаті якої були створені образи, що найбільше запам'ятовуються в історії моди", – говорить Вільям.

Раніше Фокус писав, що Лінді Євангелісті діагностували рідкісний побічний ефект на процедуру зниження ваги — парадоксальну жирову гіперплазію, коли процес заморожування викликає потовщення і збільшення ураженої жирової тканини. Євангеліста набрала вагу через процедуру CoolSculpting, яку зробила, щоб "зменшити" свої жирові клітини, але натомість процедура дала зворотний ефект, про що пацієнтку, за її словами, не попередили. Вона подала позов до суду, внаслідок якого отримає 50 мільйонів доларів.