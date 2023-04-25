"Наслаждались каждой секундой": экс-супермодель Линда Евангелиста сообщила о новом проекте

В книге представлены лучшие фото супермодели, сделанные Стивеном Мейзелем в разные годы работы с ней.

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57-летняя Линда Евангелиста, которая в 90-ых входила в золотую пятерку супермоделей, недавно вернулась в модную сферу после неудачной операции по избавлению от жира, последствия которой изуродовали некогда потрясающе красивую женщину. Теперь она не только снова снимается в рекламных кампаниях известных модных домов и выходит на подиум, но и анонсировала книгу в соавторстве с известнейшим фэшн-фотографом Стивеном Мейзелем. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Книга называется "Линда Евангелиста в фотографиях Стивена Мейзеля", и на прилавках магазинов она появится 12 сентября этого года.

Линда показала обложку книги, а также фото со Стивеном.

"Мы вместе делали снимки с тех пор, как впервые встретились в 1987 году. Наша книга "Линда Евангелиста в фотографиях Стивена Мейзеля" – это торжество нашей дружбы и выражение нашей благодарности за жизнь и карьеру, которые нам были даны. Книга будет доступна по всему миру 13 сентября на @phaidonpress. Мы надеемся, что вам понравятся фотографии так же, как мы наслаждались каждой секундой их создания. С нашей любовью и благодарностью, Линда и Стивен", – написала она.

Линда была королевой модельного бизнеса в 90-х, работая для Versace, Fendi и Valentino. Ее ровесницы – Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.

В синопсисе ее новой книги говорится:

"Судя по первой фотосессии в 1987 году, легендарный фотограф Стивен Мейзель сделал снимки Линды Евангелисты, одной из первых "супермоделей" 1980-х годов, и является результатом замечательного творческого симбиоза фотографа и музы. Эта долгожданная книга, состоящая из более чем 180 изображений, снятых в течение двадцати пяти лет, представляет собой хронику постоянно меняющегося видения Мейзелем Евангелисты, изображенного в широком диапазоне творческих повествовательных контекстов".

Над книгой работал Джейсон Дузански, а вступление написал модный редактор Уильям Норвич.

"Эта экстраординарная книга с великолепными репродукциями и в роскошном тканевом футляре является первой ретроспективной монографией Майзеля. Он отмечает сотрудничество, в результате которого были созданы одни из самых запоминающихся образов в истории моды", – говорит Уильям.

Ранее Фокус писал, что Линде Евангелисте диагностировали редкий побочный эффект на процедуру по снижению веса — парадоксальную жировую гиперплазию, когда процесс замораживания вызывает утолщение и увеличение пораженной жировой ткани. Евангелиста набрала вес из-за процедуры CoolSculpting, которую сделала, чтобы "уменьшить" свои жировые клетки, но вместо этого процедура дала обратный эффект, о чем пациентку, по ее словам, не предупредили. Она подала иск в суд, в результате которого получит 50 миллионов долларов.