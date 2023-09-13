Лінда Євангеліста із сином прийшла на захід, який організував її колишній бойфренд (фото)

Франсуа-Анрі Піно — батько єдиного спадкоємця супермоделі.

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58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста вийшла на публіку із 16-річним сином Огюстеном. Про це пише Daily Mail.

Вони відвідали благодійну вечерю Kering Foundation, яка володіє Gucci, YSL та Creed. Зіркова мама та її єдиний спадкоємець від 61-річного французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно вийшли у світ у Нью-Йорку.

Батько Огюстена є головою Kering Foundation, а його дружина, 57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк, входить до ради директорів. Цікаво, що вони також були на заході.

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Лінда Євангеліста зʼявилася на публіці із сином (фото)

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Лінда Євангеліста із сином Фото: Getty Images

Супермодель італійського походження та 16-річний Огюстен продемонстрували парні чорно-білі луки. Євангеліста одягнула стильний штанний костюм з білою блузкою.

Лінда Євангеліста із сином Фото: Getty Images

Вона зробила вечірній макіяж та додала кілька лаконічних прикрас.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Наразі Франсуа-Анрі Піно одружений із Сальмою Хаєк, виховуючи доньку Валентину. Проте вони підтримують стосунки заради спільної дитини.

Французький мільярдер та супермодель зустрічалися на початку 2000-х.

Нагадаємо, які наразі стосунки між Сальмою Хаєк та Ліндою Євангелістою.

Також Фокус писав про боротьбу Лінди Євангелісти з раком молочних залоз.