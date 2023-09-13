Лінда Євангеліста із сином прийшла на захід, який організував її колишній бойфренд (фото)
Франсуа-Анрі Піно — батько єдиного спадкоємця супермоделі.
58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста вийшла на публіку із 16-річним сином Огюстеном. Про це пише Daily Mail.
Вони відвідали благодійну вечерю Kering Foundation, яка володіє Gucci, YSL та Creed. Зіркова мама та її єдиний спадкоємець від 61-річного французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно вийшли у світ у Нью-Йорку.
Батько Огюстена є головою Kering Foundation, а його дружина, 57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк, входить до ради директорів. Цікаво, що вони також були на заході.
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Супермодель італійського походження та 16-річний Огюстен продемонстрували парні чорно-білі луки. Євангеліста одягнула стильний штанний костюм з білою блузкою.
Вона зробила вечірній макіяж та додала кілька лаконічних прикрас.
Наразі Франсуа-Анрі Піно одружений із Сальмою Хаєк, виховуючи доньку Валентину. Проте вони підтримують стосунки заради спільної дитини.
Французький мільярдер та супермодель зустрічалися на початку 2000-х.
Нагадаємо, які наразі стосунки між Сальмою Хаєк та Ліндою Євангелістою.
Також Фокус писав про боротьбу Лінди Євангелісти з раком молочних залоз.