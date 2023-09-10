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Лінда Євангеліста зʼявилася на публіці із сином (фото)

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Фото: Getty Images | Лінда Євангеліста

16-річний Огюстен Джеймс — спадкоємець Євангелісти та теперішнього чоловіка Сальми Хаєк, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

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58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста зʼявилася на публіці із 16-річним сином Огюстеном. Про це пише Daily Mail.

Культова зірка подіумів була помічена зі своїм єдиним спадкоємцем Огюстеном Джеймсом, якого вона народила від 61-річного французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, під час підписання книжок у Нью-Йорку.

Модель є давньою музою фотографа Стівена Мейзела, і вона прибула на підписання його нової книги "Євангеліста, сфотографована Стівеном Мейзелом".

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Лінда Євангеліста зізналася, що бореться з раком уже 5 років

Знаменитість, яка останні роки бореться з раком молочної залози, була в довгій чорній сукні із заниженою талією, V-подібним вирізом і рукавами три чверті. На ногах супермоделі були темні туфлі-човники. До образу вона додала масивні сонцезахисні окуляри.

Тим часом Огюстен доповнив образ своєї зіркової мами чорною футболкою, а також одягнув світлі штани та кросівки. Це доволі рідкісний вихід спадкоємця Євангелісти на публіку.

Його батько Франсуа-Анрі Піно наразі одружений з американо-мексиканською акторкою Сальмою Хаєк. Вони виховують спільну доньку Валентину.

Лінда Євангеліста із сином

Нещодавно Євангеліста вперше розповіла, що у неї двічі за п’ять років діагностували рак грудей. Моделі поставили перший діагноз у 2018 році під час щорічної мамографії.

Нагадаємо, як Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста наразі спілкуються.

Також Фокус писав про перший вихід Лінди Євангелісти на публіку після новин про боротьбу з онкологією.