Лінда Євангеліста після новин про боротьбу з раком вийшла у світ (фото)

Зірка подіумів відвідала захід у модному бутику в Нью-Йорку.

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58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста вперше за тривалий час зʼявилася на публіці після новин про боротьбу з онкологією. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів з'явилася в магазині Marc Jacobs під час Тижня моди в Нью-Йорку в четвер, 7 вересня 2023. До Євангелісти також приєднався сам модельєр для спеціального виходу.

Знаменитість була в повністю чорному костюмі з топу, який вона заправляла в пояс довгої спідниці.

Лінда взула закриті чорні туфлі на підборах, які були закріплені тонкими ремінцями, які обмотували її щиколотки.

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Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Свій монохромний наряд культова супермодель італійського походження доповнила парою витончених срібних сережок, а також срібними браслетами на кожному з її зап’ястків.

Євангелісту помітили, коли вона виходила з чорного автомобіля.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Фанати радісно зустріли знаменитість, котра тривалий час не зʼявлялася на публіці, викрикуючи її імʼя.

Лінда Євангеліста

Нагадаємо, як Лінда Євангеліста та Сальма Хаєк спілкуються після розставання моделі з теперішнім чоловіком акторки.

Також Фокус писав про новий проєкт Лінди Євангелісти.