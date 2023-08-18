Лінда Євангеліста розповіла про стосунки із Сальмою Гаєк, дружиною свого колишнього бойфренда

Супермодель зустрічалася з мільярдером Франсуа-Анрі Піно на початку 2000-х і виховує сина від мільярдера.

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Лінда Євангеліста розповіла про стосунки з Сальмою Гаєк, яка, вийшовши заміж за мільярдера Франсуа-Анрі Піно, стала мачухою її сина Августина. Про це пише Vogue.

У випуску Vogue за вересень 2023 року 58-річна супермодель дала виданню рідкісний коментар, що стосується її сім'ї.

Лінда, яка зустрічалася з мільярдером Франсуа-Анрі Піно протягом кількох місяців у 2005 і 2006 роках, ділить 16-річного сина Августина зі своїм колишнім.

Сальма Гаєк вийшла заміж за Франсуа-Анрі 2009 року. Пара разом виховує 15-річну доньку на ім'я Валентина, 15 років.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Лінда розповіла Vogue, що здебільшого вона проводить свята з Сальмою і сім'єю Піно, і саме актриса надала їй необхідну допомогу, коли вона знадобилася.

"Я захворіла в День Подяки, і Сальма сіла в літак зі своєю дочкою, приїхала сюди і приготувала вечерю на День Подяки", — розповіла Лінда.

За її словами, вона в захваті від фірмової страви Сальми: курки по-мексиканськи з картоплею і трюфелями. І актриса приготувала для неї частування.

"Діти допомогли їй наприкінці. Вона влаштувала справжній бенкет. Я тоді сказала, що в мене не буде Дня Подяки. А вона просто відповіла: "Почекай, я скоро буду". І пуф, вона вже була поруч", — розповіла супермодель.

До цього Лінда Євангеліста розповідала про те, який вплив на неї справила косметична процедура CoolSculpting, і як це вплинуло на її стосунки з сином.

Рідкісний побічний ефект від процедури заморожування жиру, яку вона перенесла п'ять років тому, понівечив актрису, яка вимушено стала самітницею.

"Августин говорив: "Мамо, ти пам'ятаєш, коли ти була веселою? Пам'ятаєш, коли ти весь час сміялася? Чому ти більше не смієшся?" Я ненавиджу те, що це зробило з моїми стосунками з ним", — говорила вона в інтерв'ю.

"Я не повинна бути тягарем для своєї дитини. Він не повинен мене підтримувати. Це не його робота", — підсумувала супермодель.

Нагадаємо, у 1990-х Лінда Євангеліста перебувала на піку слави і була однією з найзнаменитіших супермоделей у світі.

У 1987 році вона вийшла заміж за директора європейського відділення Elite Model Management у Парижі Джеральда Марі, з яким розлучилася 1993 року.

Після у неї був роман з кіноактором Кайлом Маклахленом, також модель зустрічалася з відомим французьким воротарем Фаб'єном Бартезом.

З вересня 2006 по січень 2007 року Лінда зустрічалася з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, сином Франсуа Піно, власником модної імперії, до якої входять бренди Yves Saint Laurent, Gucci та інші.

Піно розлучився з Євангелістою, коли вона повідомила йому про вагітність. У 2012 році почався судовий процес про сплату аліментів їхньому синові Августину Джеймсу, народженому 2007 року.

Після довгих років у самітництві Лінда Євангеліста зважилася на відверте інтерв'ю і розповіла про те, як невдала косметологічна процедура вплинула на неї.