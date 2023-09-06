Линда Евангелиста призналась, что борется с раком уже 5 лет

Одна из самых известных супермоделей 90-х сказала, что у нее "ужасный показатель онкотипа", который предсказывает вероятность возвращения рака.

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58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста впервые рассказала о своей личной многолетней борьбе с раком груди. В новом интервью WSJ в выпуске Men’s Style Issue она поделилась, что ей диагностировали серьезное заболевание два раза: сначала в 2018 году, а затем в 2022 году.

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"Это было обнаружено во время плановой ежегодной маммографии, — рассказала она изданию. — Пределы были не очень хорошими, и из-за других факторов здоровья я без колебаний, поскольку я хотела оставить все позади и не иметь с этим дела, я выбрала двустороннюю мастэктомию. Думая, что я хороша и готова к жизни. Рак груди не собирался меня убивать".

Модель итальянского происхождения добавила, что, несмотря на все ее усилия, она узнала о том, что рак вернулся, когда в июле 2022 года вновь обнаружила опухоль в груди.

Одна из самых известных супермоделей 90-ых в разговоре с журналом также вспомнила, что после того, как ей второй раз поставили страшный диагноз, она сказала своему онкологу "выкопать дыру" в ее груди.

"Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы ты провел раскопки. Я хочу увидеть дыру в своей груди, когда ты закончишь. Ты понимаете меня? Я не умру от этого, — объяснила Евангелиста такое резкое высказывание. — Я просто вошла в тот режим, когда я знаю, как делать — просто делай то, что должна делать и переживи это".

Что касается того, почему модель предпочла до сих пор хранить свою "битву" в тайне, Евангелиста объяснила, что она просто не была готова поделиться этой частью своей жизни с миром, пока активно проходит лечение.

"Я держала это в тайне. Знала лишь горстка людей. И я просто не из тех людей, которым приходится всем делиться, — сказала она. — Я подумала про себя: "Однажды я поделюсь этим, но пока я переживаю это, абсолютно нет". Я не хочу, чтобы Daily Mail ждала за моей дверью, как они делают каждый раз, когда что-то происходит.

Ранее Фокус писал, что Линда Евангелиста рассказала, как ее лицу вернули форму с помощью скотча для съемок в Vogue.