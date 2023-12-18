Синди Кроуфорд поделилась новогодним роликом с мужем (видео)

Звездные супруги в браке с 1998 года и стали родителями двоих детей.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась новогодним видео с мужем Рэнди Гербером, 61. Ролик звезда подиумов выложила в Instagram с более чем 8 млн подписчиков.

"Декор зала", — прокомментировала мама двоих детей кадры, на которых супруги весело танцевали в украшенной новогодними декорациями комнате.

На видео Синди предстала в белой кофточке, блестящей длинной юбке и с распущенными волосами. Между тем ее избранник был одет в синюю рубашку и брюки.

Ролик звезды подиумов и ее возлюбленного сопровождала композиция "White Christmas".

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

"Вы такие милые", "Самые лучшие", "Так весело", — комментируют новую публикацию знаменитости ее фолловеры в соцсети.

Культовая модель и предприниматель поженились в 1998 году. Пара стала родителями двух наследников — дочери Кайи и сына Пресли. Первая пошла по стопам своей звездной матери и активно строит карьеру в модельной отрасли. Пресли также подписал контракт с известным агентством IMG Models.

Синди Кроуфорд с мужем Фото: Getty Images

До этого союза Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром, однако в 1995 году звездная пара расторгла брак.

Напомним, Синди Кроуфорд снялась для глянца, демонстрируя свою фигуру.

Также Фокус писал о появлении дочери Синди Кроуфорд с бойфрендом на публике.