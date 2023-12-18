Сінді Кроуфорд поділилася новорічним роликом з чоловіком (відео)

Зіркове подружжя у шлюбі з 1998 року та стало батьками двох дітей.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилася новорічим відео з чоловіком Ренді Гербером, 61. Ролик зірка подіумів виклала в Instagram з понад 8 млн підписників.

"Декор зали", — прокоментувала мама двох дітей кадри, на яких подружжя весело танцювало в прикрашеній новорічними декораціями кімнаті.

На відео Сінді постала в білій кофтині, блискучій довгій спідниці та з розпущеним волоссям. Тим часом її обранець був одягнений у синю сорочку та штани.

Ролик зірки подіумів та її коханого супроводжувала композиція "White Christmas".

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

"Ви такі милі", "Найкращі", "Так весело", — коментують нову публікацію знаменитості її фоловери в соцмережі.

Культова модель та підприємець одружилися у 1998 році. Пара стала батьками двох спадкоємців — доньки Кайї та сина Преслі. Перша пішла стопами своєї зіркової матері та активно будує карʼєру в модельній галузі. Преслі також підписав контракт з відомим агентством IMG Models.

Сінді Кроуфорд з чоловіком Фото: Getty Images

До цього союзу Кроуфорд була одружена з актором Річардом Гіром, проте в 1995 році зіркова пара розірвала шлюб.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд знялася для глянцю, демонструючи свою фігуру.

Також Фокус писав про появу доньки Сінді Кроуфорд з бойфрендом на публіці.