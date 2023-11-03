57-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала фігуру в новій зйомці для глянцю (фото)

Знаменитість приміряла низку стильних луків під час фотосесії.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд знялася для глянцю в ефектній фотосесії. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з понад 8 млн фоловерів.

Мама двох дітей стала героїнею нового випуску ES Magazine.

"Сподобалось працювати з @yutsai88 над останньою обкладинкою @esmagazine –– випуск про красу та здоров'я", — зазначила Сінді.

Вона позувала в низці стильних аутфітів — чорному боді з довгими рукавами, білій сорочці з темними колготами, демонструючи свої підтягнуті ноги.

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Сінді Кроуфорд

"Ці ноги… це все", "Найкраща топмодель", "Ти неймовірна, ти виглядаєш прекрасно", — коментують свіжу фотосесію супермоделі її фанати.

На обкладинці зірка подіумів зʼявилася з розпущеним волоссям та мінімальним макіяжем. Вона прямо дивилася в камеру, тримаючи руки над головою.

Сінді Кроуфорд

Кроуфорд також приміряла чорну косуху та піджак оверсайз. Вона доповнювала образи для фотосесії лаконічними аксесуарами.

Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд пригадала свій шлюб з актором Річардом Гіром.

Також Фокус писав про те, як Сінді Кроуфорд виглядає без макіяжу.