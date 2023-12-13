Сінді Кроуфорд та Кайя Гербер у стильних образах вирушили на шопінг (фото)

Культова супермодель та її спадкоємиця прогулялися Нью-Йорком.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд і її донька Кайя Гербер, 22, напередодні вийшли на спільний шопінг у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Культова зірка подіумів була в повністю чорному вбранні, яке включало довге пальто, штани в тон і черевики на підборах, а також шарф, обмотаний навколо шиї. Темно-каштанове волосся Сінді розпустила хвилями нижче плечей.

А Кайя зʼявилася в довгому коричневому пальті Ralph Lauren в клітинку поверх чорного топу разом з темними джинсами та чорними кросівками. Юна модель носила чорну сумочку разом з пакетом для покупок.

Сінді Кроуфорд з донькою

Сінді Кроуфорд та її чоловік Ренді Гербер, 61, одружені з травня 1998 року. Окрім дочки Кайї, у зіркового подружжя також є 24-річний син Преслі.

Тим часом спадкоємиця супермоделі зустрічається з американським актором Остіном Батлером, старшим за неї на 10 років. Про роман Кайї та зірки "Елвіса" стало відомо наприкінці 2021 року. За певний час до того вона розійшлася з іншим актором — Джейкобом Елорді, зіркою "Ейфорії".

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайя Гербер приміряла стильне темне пальто на грудень 2023.

Також Фокус писав про побачення Кайї Гербер з бойфрендом.