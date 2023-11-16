Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд відвідали церемонію нагородження премією (фото)

Зіркова мама та її спадкоємиця стали гостями заходу на Волл-стріт.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд знову вийшла на публіку зі своєю 22-річною донькою Кайєю. Про це пише People.

Юна зірка подіумів та її знаменита мама відвідали 74-у церемонію вручення Національної книжкової премії на Волл-стріт у середу, 15 листопада 2023. Позуючи разом перед фотографами заходу, вони доповнили одна одну нейтральними тонами аутфітів.

Кайя Гербер була в коричневій сукні в підлогу без бретелей. Верхня частина її вбрання виглядала як шкіряний ремінець, тоді як решта сукні була замшевою. Волосся донька Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера залишила розпущеним, зробивши легкий вечірній макіяж. Вона відмовилася від аксесуарів, закцентувавши увагу на основному вбранні.

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Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд тим часом дотримувалася класичного стилю у штанному костюмі молочного відтінку та шовковій блузці в тон. Вона доповнила вечірній лук сумочкою-клатчем від Ralph Lauren та темними туфлями з відкритим носом. Культова модель уклала волосся легкими хвилями та продемонструвала кілька прикрас, зокрема намисто.

Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

На щорічному заході відзначають авторів художньої, публіцистичної, поетичної, перекладної літератури та літератури для молоді.

Кайя Гербер та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Окрім Кайї, у Кроуфорд є також син Преслі.

Нагадаємо, як Сінді Кроуфорд з донькою провели Геловін 2023.

Також Фокус писав про нещодавню ефектну фотосесію Сінді Кроуфорд.