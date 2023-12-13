Синди Кроуфорд и Кайя Гербер в стильных образах отправились на шопинг (фото)

Культовая супермодель и ее наследница прогулялись по Нью-Йорку.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, 22, накануне вышли на совместный шопинг в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Культовая звезда подиумов была в полностью черном наряде, который включал длинное пальто, брюки в тон и ботинки на каблуках, а также шарф, обмотанный вокруг шеи. Темно-каштановые волосы Синди распустила волнами ниже плеч.

А Кайя появилась в длинном коричневом пальто Ralph Lauren в клетку поверх черного топа вместе с темными джинсами и черными кроссовками. Юная модель носила черную сумочку вместе с пакетом для покупок.

Синди Кроуфорд с дочерью

Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер, 61, женаты с мая 1998 года. Кроме дочери Кайи, у звездных супругов также есть 24-летний сын Пресли.

Тем временем наследница супермодели встречается с американским актером Остином Батлером, старше ее на 10 лет. О романе Кайи и звезды "Элвиса" стало известно в конце 2021 года. За некоторое время до того она разошлась с другим актером — Джейкобом Элорди, звездой "Эйфории".

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, Кайя Гербер примерила стильное темное пальто на декабрь 2023.

Также Фокус писал о свидании Кайи Гербер с бойфрендом.