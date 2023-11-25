Кайя Гербер продемонстрировала стильное пальто на декабрь 2023 года (фото)

Дочь Синди Кроуфорд сделала ставку на темные оттенки в новом образе.

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22-летняя американская модель Кайя Гербер продемонстрировала стильное пальто на декабрь 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 57, вышла на прогулку в Нью-Йорке. В этот осенний день Кайя была одета в черные брюки свободного кроя.

Юная звезда глянца согрелась в длинном коричневом пальто. Под ним она надела серый свитер на пуговицах, а коричневые солнцезащитные очки добавили блеска к мрачному образу.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Светло-каштановые волосы модели были заправлены за уши. Кайя также носила темно-синюю сумку через одно плечо, а ее наряд завершали черно-белые кроссовки Adidas и шарф.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Сейчас дочь Синди Кроуфорд находится в романтических отношениях с актером Остином Батлером, 32. Пара встречается почти два года после разрыва модели с актером Джейкобом Элорди в ноябре 2021 года.

До романа с Кайей Батлер в течение восьми лет встречался с Ванессой Хадженс.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Первый совместный момент Гербер и Батлера был на красной дорожке на ежегодной вечеринке W Magazine Best Performances перед церемонией вручения премии "Оскар" в марте 2022 года.

Напомним, как Синди Кроуфорд поздравила наследницу с 22-м днем рождения.

Также Фокус писал о свидании Кайи Гербер и Остина Батлера в Беверли-Хиллз.