Кайя Гербер продемонстрировала стильное пальто на декабрь 2023 года (фото)
Дочь Синди Кроуфорд сделала ставку на темные оттенки в новом образе.
22-летняя американская модель Кайя Гербер продемонстрировала стильное пальто на декабрь 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 57, вышла на прогулку в Нью-Йорке. В этот осенний день Кайя была одета в черные брюки свободного кроя.
Юная звезда глянца согрелась в длинном коричневом пальто. Под ним она надела серый свитер на пуговицах, а коричневые солнцезащитные очки добавили блеска к мрачному образу.
Светло-каштановые волосы модели были заправлены за уши. Кайя также носила темно-синюю сумку через одно плечо, а ее наряд завершали черно-белые кроссовки Adidas и шарф.
Сейчас дочь Синди Кроуфорд находится в романтических отношениях с актером Остином Батлером, 32. Пара встречается почти два года после разрыва модели с актером Джейкобом Элорди в ноябре 2021 года.
До романа с Кайей Батлер в течение восьми лет встречался с Ванессой Хадженс.
Первый совместный момент Гербер и Батлера был на красной дорожке на ежегодной вечеринке W Magazine Best Performances перед церемонией вручения премии "Оскар" в марте 2022 года.
Напомним, как Синди Кроуфорд поздравила наследницу с 22-м днем рождения.
Также Фокус писал о свидании Кайи Гербер и Остина Батлера в Беверли-Хиллз.