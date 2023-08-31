Остин Батлер и Кайя Гербер замечены на свидании в Беверли-Хиллз (фото)

Звездная пара вместе уже почти три года.

Related video

21-летняя американская модель Кайя Гербер и 32-летний актер Остин Батлер были замечены на свидании в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда подиумов и звезда фильма "Элвис" держались за руки, направляясь на ужин в ресторан Funke. Прогулка пары произошла через несколько дней после того, как их заметили в Малибу в гостях у молодых родителей Карли Клосс и Джошуа Кушнера.

Дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера была коричневом жилете без рукавов, который подчеркивающий ее стройную фигуру. Кайя дополнила образ черными свободными брюками и соответствующими замшевыми балетками. В качестве аксессуаров модель выбрала зеленую сумку и серебряные серьги. У девушки был минималистичный макияж и распущенные волосы.

Тем временем ее спутник для свидания в Западном Голливуде выбрал черную ретро-футболку панк-группы Das Klown из Южной Калифорнии 90-х годов и черную кожаную куртку. Его аутфит завершили черные брюки и кожаные ботинки.

Напомним, юная модель и знаменитый актер встречаются с декабря 2021 года. И несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, звездные родители Кайи дали им одобрение.

Напомним, Кайя Гербер и Остин Батлер отправились на прогулку с домашним любимцем.

Также Фокус писал о парижском свидании Кайи Гербер и Остина Батлера в июле 2023 года.