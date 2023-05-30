Кайя Гербер и Остин Батлер отправились на прогулку с домашним любимцем (фото)
Звездная пара развеяла слухи о помолвке.
21-летнюю американскую модель Кайю Гербер и актера Остина Батлера заметили на прогулке с домашним любимцем. Об этом пишет Daily Mail.
Звездная пара вышла в свет в Лос-Анджелесе. Это первый случай, когда их сфотографировали в одиночку со времен события "Time 100" 27 апреля в Нью-Йорке. Свежие фотографии развеяли слухи о том, что дочь Синди Кроуфорд и 31-летний "Элвис" помолвлены, поскольку было понятно, что она не носит помолвочное кольцо на левой руке.
Звезда подиумов была в темно-синем спортивном топе и зеленом худи на молнии спереди, черных леггинсах и кепке.
Тем временем бойфренд Кайи был одет в серую футболку и темно-зеленые брюки, синий свитшот, завязанный на бедрах, и синюю кепку на голове. Было видно, как модель смеется и нежно обнимает Остина за плечи.
Кайя и Остин встречаются с декабря 2021 года. Ранее на этой неделе сплетничий блог Deuxmoi опубликовал новость, в которой утверждалось, что пара обручилась. До этого модель более года встречалась с другим актером – Джейкобом Элорди.
Напомним, Кая Гербер с возлюбленным и родителями отправились на прогулку в Калифорнии.
Также Фокус писал о слухах касательно помолвки Кайи Гербер и Остина Батлера.