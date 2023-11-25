Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Модні тренди 2023

Кайя Гербер продемонструвала стильне пальто на грудень 2023 року (фото)

Кайя Гербер, Кайя Гербер стиль, Кайя Гербер остін батлер, стильне пальто, пальто на зиму 2023, донька сінді кроуфорд
Фото: Getty Images | Кайя Гербер

Донька Сінді Кроуфорд зробила ставку на темні відтінки в новому образі.

Related video

22-річна американська модель Кайя Гербер продемонструвала стильне пальто на грудень 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Донька супермоделі Сінді Кроуфорд, 57, вийшла на прогулянку в Нью-Йорку. Цього осіннього дня Кайя була одягнена у чорні штани вільного крою.

Юна зірка глянців зігрілася в довгому коричневому пальті. Під ним вона одягла сірий светр на ґудзиках, а коричневі сонцезахисні окуляри додали блиску до похмурого образу.

Кайя Гербер Fullscreen
Кайя Гербер
Фото: Getty Images

Світло-каштанове волосся моделі було заправлене за вуха. Кайя також носила темно-синю сумку через одне плече, а її вбрання завершували чорно-білі кросівки Adidas.

Кайя Гербер Fullscreen
Кайя Гербер
Фото: Getty Images

Наразі донька Сінді Кроуфорд перебуває в романтичних стосунках з актором Остіном Батлером, 32. Пара зустрічається майже два роки після розриву моделі з актором Джейкобом Елорді в листопаді 2021 року.

До роману з Кайєю Батлер протягом восьми років зустрічався з Ванессою Гадженс.

Кайя Гербер та Остін Батлер Fullscreen
Кайя Гербер та Остін Батлер
Фото: Getty Images

Перший спільний момент Гербер і Батлера був на червоній доріжці на щорічній вечірці W Magazine Best Performances перед церемонією вручення премії "Оскар" у березні 2022 року.

Нагадаємо, як Сінді Кроуфорд привітала спадкоємицю з 22-м днем народження.

Також Фокус писав про побачення Кайї Гербер та Остіна Батлера в Беверлі-Гіллз.