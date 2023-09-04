Сінді Кроуфорд зворушливо привітала доньку з 22-річчям (відео)

Кайя Гербер народилася 3 вересня 2001 року у Лос-Анджелесі.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд привітала доньку Кайю Гербер, яка зустрічається з актором Остіном Батлером, з 22-річчям архівними кадрами. Роликом мама іменинниці ділиться у своєму Instagram.

"З 22-річчям, @kaiagerber! Така радість спостерігати, як ти розквітаєш у молоду жінку. Люблю проводити час з тобою на цьому новому етапі нашого життя — жінка до жінки, але ти також завжди будеш моєю маленькою дівчинкою!" — звернулася до спадкоємиці культова модель.

У ролику показана низка архівних кумедних кадрів маленької Кайї з мамою та братом під пісню "The Beatles".

"Це змусило мене плакати! Мені так пощастило, що мене виховала моя найкраща подруга. Я люблю тебе, мамо", — відповіла Гербер на публічне привітання.

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Кайя Гербер

"З днем народження, Кайє", — приєдналася до привітань супермодель Лінда Євангеліста.

Кайя Гербер Фото: Скриншот

Кайя Гербер народилася 3 вересня 2001 року у Лос-Анджелесі в родині супермоделі Сінді Кроуфорд та підприємця Ренді Гербера. В іменинниці також є 24-річний брат Преслі. Вона пішла стопами зіркової матері та активно будує карʼєру в модельні галузі, прикрашаючи обкладинки глянців та беручи участь у модних показах.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Нагадаємо, що їсть 57-річна Сінді Кроуфорд, щоб залишатися у формі.

Також Фокус писав про вічний тренд, який продемонструвала Кайя Гербер під час модного показу в Парижі.